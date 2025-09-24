Генассамблея ООН: Президент Туркменистана предложил проведение Всемирного саммита по вопросам культуры мира и доверия, и создание платформы цифровой интеграции

23 сентября 2025 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с заявлением на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вот краткое изложение заявления, опубликованное ООН:

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что, будучи постоянно нейтральным государством, стремящимся сотрудничать с ООН в целях обеспечения международного мира и безопасности, Туркменистан предпринимает практические шаги по формированию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания и уважительного диалога. Это важнейшее условие обеспечения стабильного и устойчивый развития на глобальном и региональном уровнях.

Президент Туркменистана выразил убежденность в том, что одним из наиболее эффективных механизмов продвижения и достижения этих целей на сегодняшний день является практическое применение принципов нейтралитета. В этой связи Туркменистан выступил с инициативой включения в отдельную повестку дня восьмидесятой сессии по теме “Нейтралитет во имя мира и безопасности”. Правительство также предложит проект резолюции о “Роли и значении политики нейтралитета в поддержании и укреплении международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития”.

Поскольку Ассамблея провозгласила этот год Международным годом мира и доверия, Туркменистан примет у себя международный форум высокого уровня, посвященный Году мира и доверия. С целью сближения подходов государств к глобальным тенденциям развития, Туркменистан также инициирует проведение Всемирного саммита по вопросам культуры мира и доверия.

Ключевой целью является разработка Глобального кодекса международного доверия, который заложит универсальную основу для построения отношений между государствами на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и сотрудничества. По словам Бердымухамедова, Туркменистан рассматривает вопросы обеспечения всеобщего мира и взаимопонимания как неотделимые от цивилизационных аспектов современного развития.

Центральная Азия, которая на протяжении веков объективно играла роль цивилизационного моста между Востоком и Западом, “сегодня призвана возродить свою историческую миссию — стать пространством для диалога, сотрудничества и сближения ценностей и мировоззрений”, – сказал Бердымухамедов.

В целях консолидации усилий международного сообщества по развитию устойчивых транспортных коридоров и обеспечению доступа для всех стран Туркменистан представит проект резолюции о провозглашении периода 2026-2035 годов Десятилетием устойчивого транспорта Организации Объединенных Наций. Она также представит проект резолюции о “Ключевой роли надежного и стабильного энергоснабжения в обеспечении устойчивого развития”.

Другим приоритетом развития является цифровая трансформация. Как подчеркнул глава Туркменистана, этот процесс должен быть сбалансированным, отражать реалии и законные интересы всех государств, включая развивающийся мир, и быть свободным от политизации и предвзятости. Туркменистан выступит с инициативой создания Всемирной платформы по цифровой интеграции. Платформа будет основана на принципах равенства, доверия и недопустимости использования информационно-коммуникационных технологий в ущерб миру, безопасности и устойчивому развитию.

В ходе этой сессии Туркменистан продолжит работу по экологическим и климатическим вопросам, таким как продвижение Каспийской экологической инициативы, предложенной на семьдесят восьмой сессии Ассамблеи.

Туркменистан всегда оценивает и соотносит все свои международные шаги, инициативы и долгосрочные цели с Уставом Организации Объединенных Наций. Бердымухамедов заявил, что Он подчеркнул, что Организация остается «единственной универсальной структурой, обладающей глобальной легитимностью». В этом качестве ООН должна оставаться гарантом мира и развития, основой безопасности и жизнестойкости глобальной архитектуры.

От имени всего народа страны Президент Туркменистана поблагодарил государства-члены и международное сообщество за принятое в декабре 1995 года решение о признании постоянного нейтралитета страны, подтвержденное двумя последующими резолюциями Ассамблеи. “Туркменистан всегда будет помнить об оказанном ему доверии, твердо следовать взятым на себя международным обязательствам”, – сказал он. ///nCa, 24 сентября 2025 г.