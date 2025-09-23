Президент Туркменистана принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН

22 сентября в рамках рабочего визита в Соединённые Штаты Америки Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи в ознаменование 80-летия образования Организации Объединённых Наций.

Мероприятие началось с музыкального выступления молодежного хора Sing for Hope, певцов хора Метрополитен-оперы и пианиста Дэвида Уоткинса с дирижером Тильманом Михаэлем.

Председатель Генассамблеи Анналена Бербок, выступая на мероприятии Бербок напомнила о тяжелейших обстоятельствах, в которых была создана Организация после двух мировых войн.

По ее словам, подписание Устава ООН 26 июня 1945 года стало не просто формальностью, а подтверждением того, что человечество извлекло уроки из самых темных страниц истории.

С речью также выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал вспомнить первых сотрудников Организации, многие из которых носили на себе «видимые раны войны».

«Они видели худшее из того, на что способно человечество – ужасы лагерей смерти, жестокость боев, города, стертые с лица земли. И именно поэтому они решили служить делу мира», – продолжил он. И вопреки ошибочному представлению о наивности стремления к миру, «они знали: мир – это самое смелое, самое практичное, самое необходимое стремление из всех».

Генсек напомнил, что сегодня принципы ООН подвергаются беспрецедентным испытаниям: мирные жители оказываются под ударом, международное право попирается, масштабы бедности и голода растут, а климатический хаос приносит стихийные бедствия. При этом мировое сообщество движется по пути раскола.

«Чтобы противостоять этим вызовам, мы должны не просто защищать Организацию Объединенных Наций, а укреплять ее», – заявил глава ООН.

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года Мария Ресса отметила, что сегодня человечество переживает «информационный армагеддон», где ложь распространяется быстрее фактов, а алгоритмы устроены так, чтобы вызывать «возмущение вместо сочувствия» и подпитывать «страх, гнев и ненависть, нагружая нас токсичным потоком информации». Согласно исследованиям, ложная информация распространяется в шесть раз быстрее, чем факты, а с развитием генеративного ИИ ситуация только ухудшается, предупредила Ресса.

Она представила три решения: прекратить безнаказанность цифровых гигантов и ввести международные стандарты для защиты информационной среды; создать альтернативную инфраструктуру доверия, основанную на независимой журналистике; и инвестировать в комплексные инициативы, включая укрепление демократических институтов и поддержку усилий женщин, играющих ключевую роль в миростроительстве.

Своим видением роли ООН в рамках заседания также поделились лауреат Нобелевской премии мира, бывшая президент Либерии Элен Джонсон-Сирлиф и бывшая премьер-министр Норвегии Гру Харлем Брундтланд.

Завершила встречу поэтическая декламация глобальной защитницы мира Марьям Букар Хассан.

На этой неделе мировые лидеры – около 150 глав государств и правительств – собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить насущные глобальные проблемы, такие как войны, бедность и изменение климат, в рамках Недели высокого уровня на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. ///nCa, 23 сентября 2025 г. (по материалам «Новости-ООН»)