Туркменистан закрепил основы политики мира и доверия в Конституционном Законе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 19 сентября подписал новый Конституционный Закон «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

Этот документ, вступивший в силу сразу после подписания, закрепляет ключевые принципы внешней политики страны, подчеркивая ее приверженность нейтралитету, гуманизму и конструктивному диалогу на международной арене.

В Статье 2 закона перечислены 14 ключевых принципов, которые лежат в основе политики мира и доверия. Среди них:

Закон подчеркивает роль превентивной дипломатии, парламентской дипломатии, Группа друзей нейтралитета в деле укрепления мира и доверия.

Статья 7 описывает роль превентивной дипломатии в поддержке Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и создании консультативных платформ. Парламентская дипломатия (статья 8) направлена на укрепление правовой базы, развитие межпарламентских групп дружбы и сотрудничество с международными организациями.

Статья 9 определяет цели Группы друзей нейтралитета: привлечение стран для обеспечения мира, внедрение национального миротворческого опыта в систему международных отношений, нейтралитета, использование цифровой дипломатии для пропаганды принципов мира и доверия.

В Законе подчеркивается приоритет роли ООН в решении любых вопросов, входящих в её компетенцию, и поддерживает укрепление её важной роли в качестве имеющей все правовые полномочия единственной международной организации, обеспечивающей глобальный мир, стабильность и безопасность.

Конституционный Закон Туркменистана О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана

Настоящий Конституционный Закон определяет правовые основы политики мира и доверия постоянно нейтрального Туркменистана, а также принципы и цели её реализации в международных отношениях.

Статья 1. Правовые основы политики мира и доверия нейтрального Туркменистана

1. Государственная политика нейтрального Туркменистана в области мира и доверия основывается на Конституции Туркменистана, Конституционном Законе Туркменистана «О постоянном нейтралитете Туркменистана», определяющем миролюбивую внешнюю политику и гуманные принципы Туркменистана, и настоящем Конституционном Законе.

2. Правовые основы политики мира и доверия нейтрального Туркменистана составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 12 декабря 1995 года, 3 июня 2015 года и 21 марта 2025 года «Постоянный Нейтралитет Туркменистана» и другие международные правовые акты, направленные на обеспечение мира и доверия.

Статья 2. Основные принципы политики мира и доверия

Основными принципами политики мира и доверия являются:

1) нейтральность;

2) равноправие;

3) уважение прав и свобод человека;

4) взаимоуважение друг к другу;

5) сотрудничество на основе взаимного доверия, открытости и уважения;

6) добрососедство;

7) не применение силы и угрозы применения силы, не участие в военных блоках и союзах;

8) невмешательство во внутренние дела других стран;

9) предотвращение споров и решение их мирными путями;

10) гуманизм;

11) следование в международных отношениях философии «Диалог – гарантия мира»;

12) приоритет общепризнанных норм международного права;

13) добросовестное выполнение международных обязательств;

14) уважение равноправия и суверенитета государств.

Статья 3. Основные цели политики мира и доверия

Основными целями политики мира и доверия являются:

1) использование возможностей постоянного Нейтралитета Туркменистана и превентивной дипломатии в соответствии с основополагающими принципами, ценностями и целями Организации Объединённых Наций;

2) развитие отношений на основе доверия и открытости;

3) укрепление доверия, усиление безопасности на региональном и мировом уровнях;

4) создание благоприятных внешних условий для устойчивого развития Туркменистана;

5) объединение многосторонних усилий по реализации Целей устойчивого развития путём мира и доверия;

6) развитие культуры доверительного диалога для разрешения споров и конфликтов мирными, политико-дипломатическими путями на основе равноправного и гармоничного диалога;

7) развитие деятельности Группы друзей нейтралитета в качестве эффективного инструмента в обес­печении мира и доверия во всём мире;

8) использование возможностей парламентской дип­ломатии в реализации политики мира и

доверия;

9) популяризация инициативы Туркменистана о Стратегии Всеобщей Безопасности, включающей в себя комплексные подходы признания принципов мира и доверия, и активное участие в реализации её принципов;

10) продвижение и поддержка инициатив, направленных на укрепление мира и доверия;

11) оказание поддержки деятельности стратегического консультативного совета «Туркменистан – Организация Объединённых Наций»;

12) поддержка реализации целей Организации Объединённых Наций по транспортной взаимосвязанности развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и деятельности, проводимой в этом направлении;

13) последовательная защита национальных интересов государства в системе международных отношений;

14) развитие дружественных, открытых, многогранных комплексных взаимоотношений с зарубежными странами в двустороннем и многостороннем форматах, основанных на принципах уважения бесконфликтного приоритета национальных интересов, путём межгосударственных объединений и международных организаций, а также форумов;

15) укрепление роли Туркменистана в качестве миротворческого и посреднического центра путём использования и популяризации в международном пространстве возможностей статуса постоянного нейтралитета.

Статья 4. Приоритетные направления политики мира и доверия

Приоритетные направления политики мира и доверия включают в себя:

1) создание новых подходов и долгосрочных моделей экономики будущего путём активизации системной стратегии сотрудничества по продвижению Целей устойчивого развития;

2) развитие стратегических направлений «зелёная экономика», «умный город» путём перехода на низкоуглеродную энергетику, использования возобновляемых источников энергии, обеспечения доступа к энергосберегающим технологиям, внедрения новых источников осуществления энергетического перехода;

3) совершенствование международного сотрудничества в обеспечении демократических институтов, прав, свобод и законных интересов человека, развитие конструктивных отношений с учреждениями Организации Объединённых Наций на основе взаимного уважения;

4) создание безопасных транзитных коридоров к внешним рынкам энергетических ресурсов;

5) развитие международного сотрудничества в системах транспорта и связи;

6) развитие международного сотрудничества, направленного на обеспечение охраны окружающей среды и экологического благополучия;

7) объединение усилий, направленных на борьбу с опустыниванием в Центральной Азии, рациональное и справедливое использование водных ресурсов;

8) повышение активности Диалога женщин стран Центральной Азии и молодёжи в международных отношениях и мирных инициативах;

9) развитие межкультурного диалога, культурно-гуманитарных отношений путём уважения самобытных культур, традиций народов и государств и использование возможностей народной дипломатии в этом направлении;

10) равноправное интегрирование в мировое экономическое и культурно-гуманитарное пространство, создание необходимых условий, способствующих дальнейшему развитию и диверсификации этих отношений;

11) ведение сотрудничества в области создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, являющихся необходимыми для развития и расширения международного инвестиционного сотрудничества в Туркменистане;

12) широкое и эффективное координирование долгосрочной внешней торгово-экономической политики между странами.

Статья 5. Философия «Диалог – гарантия мира» в реализации политики мира и доверия

Целями выдвижения философии «Диалог – гарантия мира» являются:

1) превращение философского принципа «Диалог – гарантия мира» в главный принцип международных отношений в области мира и доверия;

2) признание дипломатических переговоров в качестве единственного приемлемого метода решения конфликтов и противостояний, возникающих на международном и региональном уровнях;

3) осуществление мер, направленных на предотвращение современных вызовов и угроз и смягчение их воздействия;

4) выступление в качестве сторонника налаживания всестороннего, полноформатного, многоуровневого и системного диалога.

Статья 6. Гуманизм в политике мира и доверия

1. Туркменистан, признавая человека высшей ценностью общества и государства, рассматривает гуманизм в международных отношениях как одно из приоритетных направлений политики мира и доверия.

2. Туркменистан принимает обеспечение общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека в качестве основополагающего принципа в своих гуманистических усилиях в рамках осуществления политики мира и доверия.

3. В решении гуманитарных вопросов в международных отношениях приоритетным является использование возможностей Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

4. Общественные фонды Туркменистана, опираясь на присущие им национальные практики, организовывают тесное сотрудничество с международными гуманитарными организациями и фондами.

5. Туркменистан популяризует свой национальный опыт в создании условий для обеспечения прав и свобод беженцев и лиц без гражданства в качестве важного направления гуманизации межународных отношений.

6. Туркменистан, осуществляя эффективное и активное сотрудничество с международными и региональными организациями, содействует укреплению политики мира и доверия, созданию сбалансированной и связующей повестки дня.

7. Туркменистан осуществляет отношения с соседними и региональными странами на основе принципов гуманизма. В данном направлении поддерживает усилия, направленные на осуществление инициатив по защите прав человека, развитию отношений в сферах культуры, науки и образования, проведению мероприятий, способствующих доверию и взаимоуважению.

Статья 7. Превентивная дипломатия в укреплении мира и доверия

Превентивная дипломатия в укреплении мира и доверия направлена на:

1) поддержку деятельности институтов Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии, специальных политических представительств, в первую очередь, Регионального центра Организации Объединённых Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии;

2) поддержку создания и продвижения базы консультативно-экспертного диалога и многосторонней превентивной дипломатии по комплексу вопросов Центральной Азии и близлежащих к ней регионов, а также внедрения превентивной дипломатии в практику международных отношений;

3) поддержку отношений, основывающихся на взаи­модоверии, с региональными и другими странами.

Статья 8. Парламентская дипломатия в укреплении мира и доверия

Задачами парламентской дипломатии являются:

1) укрепление нормативной правовой базы реализации политики мира и доверия;

2) повышение эффективности деятельности групп межпарламентской дружбы с парламентами иностранных государств и межпарламентского диалога по широкой популяризации в международном пространстве миротворческой внешней политики Туркменистана;

3) развитие сотрудничества с международными межпарламентскими организациями в направлении укрепления мира и доверия на планете.

Статья 9. Группа друзей нейтралитета в развитии мира и доверия в международных отношениях

Целями Группы друзей нейтралитета являются:

1) способствовать привлечению стран в Группу друзей нейтралитета в качестве платформы объединения всех здоровых и ответственных сил, государств или групп стран для создания широких возможностей в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития;

2) использовать возможности Группы друзей нейтралитета во внедрении в систему международных отношений национального миротворческого опыта, основанного на правовом статусе постоянного нейтралитета Туркменистана;

3) способствовать последовательному проведению встреч стран-членов Группы друзей нейтралитета, направленных на интересы мира, безопасности и устойчивого развития, и объединять усилия по реализации выдвигаемых инициатив и предложений;

4) использовать в деятельности Группы друзей нейтралитета общественную сеть и возможности осуществления цифровой дипломатии в целях пропаганды гуманных принципов мира и доверия, формирования здоровой, образованной молодёжи и достижения вовлечённости в эту деятельность молодёжи на всеобщем уровне.

Статья 10. Международное сотрудничество в области укрепления мира и доверия

1. Туркменистан признаёт приоритет Организации Объединённых Наций в решении любых вопросов, входящих в её компетенцию, и поддерживает укрепление её важной роли в качестве имеющей все правовые полномочия единственной международной организации, обеспечивающей глобальный мир, стабильность и безопасность.

2. Туркменистан в целях практической реализации Целей устойчивого развития и обеспечения мира и взаимного доверия осуществляет сотрудничество с иностранными государствами и международными организациями по политико-дипломатическим, торгово-экономическим, культурно-гуманитарным направлениям.

Статья 11. Реализация политики мира и доверия

Нейтральный Туркменистан содействует созданию экономических, организационных и правовых условий в области реализации политики мира и доверия и объединяет усилия в осуществлении основ этой политики.

Туркменистан является общей политической платформой международных форумов и конференций в области популяризации политики мира и доверия.

Статья 12. Введение в действие настоящего Конституционного Закона

Настоящий Конституционный Закон вводится в действие с момента его подписания.

Президент Туркменистана

Сердар Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 19 сентября 2025 года.

///nCa, 21 сентября 2025 г.