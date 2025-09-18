TIF-2025: Где видение сочетается с инвестициями во взаимосвязанный мир

Тарик Саиди в Карачи, Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова в Авазе

Когда мы стоим здесь, на нетронутых берегах Авазы, и наблюдаем, как Каспийское море простирается до горизонта, невозможно не почувствовать, что происходит нечто значительное.

Инвестиционный форум Туркменистана-2025, который состоится 18-19 сентября, – это не просто очередная деловая встреча, на которой представители деловых кругов обмениваются визитными карточками и ведут вежливую беседу о рыночных возможностях. Этот форум представляет собой нечто гораздо более глубокое — это живое выражение философии, которой наша страна руководствовалась на протяжении трех десятилетий: все в этом мире взаимосвязано, и подлинное процветание достигается благодаря мирному взаимодействию.

Чтобы понять, что такое TIF-2025, нам нужно совершить экскурс в историю шаг назад и увидеть картину в целом. Когда Туркменистан в 1995 году объявил о своем постоянном нейтралитете, признанном Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, это было не просто геополитическое заявление. Страна закладывала основу для уникального подхода к развитию, который рассматривает инвестиции не как игру с нулевой суммой победителей и проигравших, а как совместное предприятие, где взаимная выгода создает расширяющиеся возможности. Этот форум является естественным развитием этого видения, конкретным проявлением того, как нейтралитет отражается на экономической политике.

Время проведения этого форума как нельзя более уместно. Посмотрите на современный мир, и вы увидите, что цепочки поставок нарушены конфликтами, торговым маршрутам угрожает напряженность, а целые регионы страдают от последствий геополитического соперничества. В этих условиях Центральная Азия стала маяком стабильности и возможностей.

Туркменистан, расположенный на перекрестке между Европой и Азией, с Каспийским морем с одной стороны и древними маршрутами Великого Шелкового пути с другой, предлагает то, что становится все более редким в современном мире: предсказуемость, стабильность и подлинный нейтралитет, которые создают пространство для взаимодействия для всех партнеров, не выбирая чью сторону.

Основные направления TIF-2025 рассказывают историю, на которую должен обратить внимание любой дальновидный инвестор. Когда мы говорим об инвестиционном климате и экономической стратегии наряду с энергетикой, цифровыми и экологическими преобразованиями, мы не видим разрозненных приоритетов — мы являемся свидетелями целостного видения будущего. Мир стремительно движется к интеграции возобновляемых источников энергии, цифровым технологиям и устойчивому развитию. Страны, которые окажутся на стыке этих тенденций, не просто будут участвовать в экономике будущего, они помогут определить ее.

Рассмотрим сельское хозяйство и пищевую промышленность в этом контексте. Поскольку глобальная продовольственная безопасность становится все более актуальной проблемой, огромный сельскохозяйственный потенциал Туркменистана в сочетании с его стратегическим расположением для распределения продовольствия по всей Евразии делает его важным партнером в решении одной из фундаментальных проблем мирового сообщества.

Форум посвящен не только индивидуальным инвестиционным возможностям, но и созданию инфраструктуры для обеспечения продовольственной безопасности в будущем на всех континентах.

Транспорт и логистика могут показаться обыденными, пока вы не осознаете, что Туркменистан находится на одном из важнейших транзитных коридоров между Востоком и Западом. По мере изменения структуры мировой торговли и поиска компаниями альтернатив традиционным маршрутам, стремление страны развивать современную и эффективную транспортную инфраструктуру делает ее важным узлом в формирующихся торговых сетях. Инвестиции здесь направлены не только на немедленную отдачу, но и на то, чтобы позиционировать себя в коридорах будущей торговли.

Торговля и доступ на рынки, рассматриваемые через призму нейтралитета Туркменистана, приобретают особое значение. Когда страна поддерживает равноправные отношения со всеми партнерами, она становится естественным центром многосторонних торговых отношений. Компании, инвестирующие здесь, не просто получают доступ к внутреннему рынку Туркменистана; они позиционируют себя как обслуживающие множество регионов через стабильного, нейтрального посредника.

Возможно, самое главное, что акцент на устойчивой инфраструктуре и борьбе с изменением климата отражает глубокое понимание того, что сегодняшние инвестиции должны быть совместимы с миром завтрашнего дня. Изменение климата — это не отдаленная угроза, оно меняет экономические реалии прямо сейчас. Страны и компании, которые включат в свои стратегии развития устойчивость к изменению климата, не просто переживут переходный период, они будут процветать в нем.

Что делает это особенно привлекательным, так это то, как инвестиции в Туркменистане создают то, что мы могли бы назвать “сетевым эффектом”. — В отличие от рынков, где инвестиции остаются изолированными в рамках конкретных секторов или регионов, стратегическое положение и нейтральный статус Туркменистана означают, что инвестиции здесь естественным образом расширяются как по горизонтали между секторами, так и по вертикали между региональными рынками. Энергетический проект может быть связан с транспортной инфраструктурой, которая подключается к цифровым сетям. Цифровизация может охватывать И отрасль переработки сельскохозяйственной продукции – взаимосвязанность поддерживает торговые отношения, охватывающие континенты.

Эта взаимосвязанность основана на взаимном доверии и взаимной выгоде — принципах, которые кажутся идеалистическими, пока вы не поймете, что на самом деле они являются наиболее практичным подходом к долгосрочному успеху в бизнесе. В мире, где геополитическая напряженность может внезапно превратить вчерашнее прибыльное предприятие в рискованный актив, партнерство с действительно нейтральной страной, которая поддерживает позитивные отношения со всеми основными экономическими блоками, — это не просто разумный бизнес, это управление рисками в условиях неопределенности в мире.

Прелесть форума, подобного TIF-2025, заключается в его открытости. В отличие от традиционных бизнес-конференций, на которых основное внимание уделяется немедленному заключению сделок, это мероприятие предназначено для того, чтобы положить начало диалогам, которые будут продолжаться еще долго после окончания последней презентации. Сформировавшиеся здесь отношения, достигнутое понимание, разделяемое видение — все это становится основой для партнерских отношений, которые со временем развиваются и углубляются.

Форум – это не конечная точка, это катализатор постоянного сотрудничества.

Такой подход отражает более глубокое понимание Туркменистаном своего отношения к международной деятельности. Нейтральный статус страны заключается не в том, чтобы оставаться в стороне; речь идет о создании пространства, где все стороны могут встречаться, обсуждать и находить точки соприкосновения. С точки зрения бизнеса, это создает среду, в которой инвесторам не нужно беспокоиться о том, что изменение политических тенденций или дипломатическая напряженность между крупными державами могут повлиять на их партнерские отношения.

Когда мы наблюдаем за происходящим здесь, в Авазе, в современном конференц-центре, возникает ощущение, что мы наблюдаем за тем, как формируется будущее. Сочетание древней мудрости о важности торговых путей и современного понимания цифровых технологий, устойчивого развития и устойчивости к изменению климата создает уникальное ценностное предложение, которое выходит далеко за рамки традиционных инвестиционных показателей.

Форум также воплощает понимание Туркменистаном того, что в современном взаимосвязанном мире ни одна страна — какой бы богатой ресурсами она ни была – не может процветать в изоляции.

Приглашение, направленное международным партнерам, направлено не только на привлечение капитала в страну, но и на привлечение знаний, технологий, опыта и глобальных связей, которые создают ценность для всех участников.

Для инвесторов TIF-2025 представляет собой нечто большее, чем возможность изучить новый рынок. Это дает шанс стать частью создания чего-то действительно нового – модели развития, основанной на нейтралитете, устойчивости и взаимной выгоде, которая могла бы послужить примером того, как страны могут процветать во взаимосвязанном мире без ущерба для своего суверенитета или ценностей.

По мере того, как мировая экономика сталкивается с уязвимостью цепочки поставок, климатическими проблемами и геополитической неопределенностью, мудрость подхода Туркменистана становится все более очевидной.

Сохраняя нейтралитет и активно участвуя в международном сотрудничестве, уделяя особое внимание устойчивому развитию при ответственном использовании природных ресурсов и рассматривая инвестиции как партнерство, а не как добычу полезных ископаемых, страна предлагает путь вперед, который создает ценность для всех заинтересованных сторон.

Разговоры, которые начинаются здесь, в Авазе, будут распространяться по всему миру, создавая новые связи, стимулируя инновации и выстраивая отношения, которые определят следующий этап глобального экономического развития. В мире, который часто кажется разделенным, TIF-2025 представляет собой убедительное видение того, как страны могут объединиться вокруг общих интересов в обеспечении процветания, устойчивости и мира.

Вот почему TIF-2025 имеет значение. Не только как бизнес-форум, но и как демонстрация того, что в этом мире все еще есть место подходам, основанным на сотрудничестве, а не на конкуренции, на созидании, а не на извлечении прибыли, на создании общей ценности, а не на поиске преимуществ с нулевой суммой. Поскольку мы смотрим в неопределенное будущее, такие примеры взаимодействия дают надежду на то, что бизнес действительно может стать движущей силой позитивных изменений в мире.