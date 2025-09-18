Первый день TIF 2025 завершился подписанием ключевых международных соглашений

АВАЗА, Туркменистан – 18 сентября 2025 г. – Успешно завершился первый день Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025) сегодня вечером официальной церемонией подписания двусторонних документов, которая позволила воплотить обсуждения на высоком уровне в конкретные инвестиционные соглашения.

Церемония стала важным итогом форума, продемонстрировав ощутимый прогресс в налаживании международного партнерства в ключевых секторах, обсуждавшихся в течение дня, включая энергетику, промышленность, транспорт и сельское хозяйство.

События дня подчеркнули твердую приверженность мирового сообщества экономическому развитию Туркменистана. Помимо отраслевых дискуссий, Всемирный банк организовал специальный круглый стол на тему «Перспективы развития Туркменистана в контексте глобальных вызовов», предоставив площадку для углубленного стратегического диалога.

Список подписанных двусторонних соглашений:

1. «Соглашение о гранте Целевого фонда для предотвращения пандемий, обеспечения готовности к ним и реагирования на них» для регионального проекта технической помощи «Единое здоровье в Центральной Азии – защита продовольственных систем, предотвращение будущих пандемий и укрепление здоровья экосистем» (подписано Министром финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагуловым и Постоянным представителем Всемирного банка в Туркменистане и Казахстане Андреем Михневым)

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Всемирной организацией свободных экономических зон (World FZO) (подписан Министром финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагуловым и Руководителем Центральноазиатского регионального управления World FZO Ерболом Бухарбаевым)

3. Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительного производства Туркменистана и Primetals Technologies Austria GmbH (подписан Министром промышленности и строительного производства Туркменистана Тойгулы Нуровым и Андреасом Лемпом, старшим вице-президентом Primetals Technologies Austria GmbH)

4. Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Западного Лондона (подписано Заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Туркменистана Азатом Назаровым и Президентом Торгово-промышленной палаты Западного Лондона (WLCC) Кристофером Дёркиным)

Форум продолжит работу завтра, 19 сентября, с сессиями, посвященными цифровым и «зеленым» преобразованиям, государственно-частному партнерству, изменению климата и экономической диверсификации. День завершился гала-ужином в яхт-клубе Yelken, предоставившим делегатам ценную возможность для общения. ///nCa, 18 сентября 2025 г.