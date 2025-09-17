17 сентября 2025 года в Национальном университете науки и технологий Политехника (г. Бухарест) Посольство Туркменистана в Румынии провело международную конференцию «Путь нейтралитета Туркменистана: 30 лет приверженности миру и стабильности».

Мероприятие приурочено к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета, 34-летию независимости Туркменистана и объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия по инициативе нашей страны.

В конференции приняли участие дипломаты, представители государственных структур Румынии, научных кругов и студенческой молодёжи. Участники подчеркнули актуальность темы нейтралитета в современных условиях, его роль в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.

С приветственным словом выступил ректор университета профессор Михнея Костоиу, отметивший значимость нейтралитета Туркменистана и его миролюбивой политики. Основной доклад представил Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев, подчеркнувший, что нейтралитет является краеугольным камнем внешней политики Туркменистана и трижды подтверждён Генеральной Ассамблеей ООН.

Отдельное внимание было уделено развитию туркмено-румынских отношений, в том числе проекту транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море, а также перспективам сотрудничества в энергетике, цифровых технологиях и экологии.

Конференция завершилась культурной программой — выставкой и дегустацией национальных блюд, что позволило гостям ближе познакомиться с богатым наследием туркменского народа. ///nCa, 17 сентября 2025 (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)