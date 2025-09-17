Colvir Camp для ИТ-подразделений банков: обучение системных администраторов проходит в Ашхабаде

В 2025 году британская компания Colvir Software Solutions, отмечающая свое 25-летие и 17 лет работы в Туркменистане, продолжает масштабную программу образовательных активностей для сотрудников финансового сектора страны.

Сегодня стартует новый курс в рамках серии интенсивов Colvir Camp — «Colvir для системных администраторов». Программа курса разработана для специалистов ИТ-подразделений банков, которым важно углубленное понимание архитектуры банковской системы, администрирования ключевых процессов и взаимодействия компонентов.

Учебный курс пройдет в Ашхабаде с 17 по 19 сентября в коворкинг-центре Regus и будет организован в гибридном формате:

Онлайн-часть : демонстрация ключевых операций и разбор алгоритмов работы с возможностью задавать вопросы в реальном времени;

: демонстрация ключевых операций и разбор алгоритмов работы с возможностью задавать вопросы в реальном времени; Практическая часть: самостоятельная работа участников с системой под руководством тренера.

Программа охватывает такие темы, как настройка серверов приложений и подсистем безопасности, обслуживание интеграционной сервисной шины, работа с базами данных и клиентским приложением. По итогам обучения участники получат сертификат Учебного центра Colvir и доступ к образовательным материалам для закрепления знаний.

Курс продолжает серию образовательных инициатив компании, в рамках которой в марте прошел Colvir Camp ERP для специалистов кадровых и бухгалтерских подразделений банков, а в мае — обучение по кредитным инструментам. Таким образом, Colvir формирует полноценный цикл интенсивов, направленных на поддержку профессионального роста сотрудников и укрепление ИТ-компетенций в банковской сфере Туркменистана.

Параллельно с образовательными проектами представители Colvir активно участвуют в ключевых международных мероприятиях. Так, компания принимает участие во встречах на высшем уровне в Turkmenistan Investment Forum 2025 (TIF 2025), который пройдет 18–19 сентября в национальной туристической зоне «Аваза». Форум проходит под темой «Национальный потенциал, глобальные партнерства» и станет знаковым событием для всего региона Центральной Азии.

О компании

Компания Colvir Software Solutions основана в Великобритании в 2000 году и специализируется на разработке, внедрении и поддержке комплексных интегрированных решений для автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов.

За время существования компании были разработаны и получили высокую оценку клиентов продукты для банков, почт, предприятий и государственных финансовых институтов. За последнее десятилетие на базе указанных продуктов компанией было успешно реализовано более 600 проектов в странах СНГ и за его пределами.

Компания Colvir Software Solutions работает в Туркменистане с 2008 года. На сегодняшний день IT-решения Colvir используют 80% банков в Туркменистане. Более 90% банковских финансовых потоков страны обслуживаются продуктами компании. Среди ключевых целей Colvir в Туркменистане: стабильный экономический рост, создание банковского экспертного сообщества и развитие современных платежных и финансовых инструментов. ///nCa, 17 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Colvir Software Solutions)