Туркменистан представил принципы нейтралитета и Программу действий Аваза на заседании Постоянного Совета ОБСЕ

11 сентября 2025 года в Вене на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) делегация Туркменистана акцентировала внимание государств-участников на роли позитивного нейтралитета в международных отношениях. Обсуждение прошло в рамках презентации доклада Президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ Перэ Жоан Понс Сампьетро, сообщает МИД Туркменистана.

Туркменистан подтвердил свою приверженность принципам нейтралитета, признанным Организацией Объединённых Наций и являющимся основой внешней политики страны.

В этом контексте Ашхабад активно продвигает инициативы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, направленные на укрепление диалога и популяризацию нейтралитета как инструмента обеспечения мира и безопасности. В 2023 и 2024 годах Туркменистан успешно провёл две международные конференции Парламентской ассамблеи ОБСЕ, собравшие парламентариев, экспертов и представителей международных организаций.

На заседании подчёркивалась важность регулярных конференций для продвижения многостороннего сотрудничества и укрепления взаимного доверия через принципы нейтралитета.

Реализация Программы действий Аваза

Также, туркменская делегация представила итоги Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), прошедшей в прибрежном городе Аваза.

Ключевым результатом конференции стало принятие Программы действий Аваза, направленной на развитие транспортной и торговой связанности, энергетического и цифрового сотрудничества, повышение устойчивости к климатическим изменениям и поддержку Целей устойчивого развития.

Делегация отметила синергию между Программой действий Аваза и повесткой ОБСЕ, включая деятельность Парламентской ассамблеи. Основные направления программы — связанность, устойчивость и устойчивое развитие — соответствуют комплексной концепции безопасности ОБСЕ, охватывающей политико-военное, экономико-экологическое и гуманитарное измерения.

Туркменистан выделил ключевые направления для сотрудничества с ОБСЕ:

расширение экономической связанности и торговли через региональные транспортные коридоры;

обеспечение энергетической безопасности и развитие устойчивой энергетики;

продвижение цифровизации и обмена информацией, включая электронное управление и кибербезопасность;

поддержка охраны окружающей среды и устойчивости к климатическим изменениям;

укрепление человеческой безопасности через образование, профессиональное обучение и программы инклюзивного развития.

Реализация Программы действий Аваза создаёт основу для дополнения усилий ОБСЕ, способствуя региональной стабильности, устойчивому развитию и экономической интеграции.

Выступление Туркменистана на заседании ОБСЕ и презентация результатов LLDC3 подтвердили приверженность страны многостороннему сотрудничеству, конструктивному взаимодействию и продвижению мира, безопасности и устойчивого развития на региональном и глобальном уровнях. ///nCa, 13 сентября 2025 г.