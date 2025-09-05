Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Хакала посетит Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан

Специальный представитель действующего председателя Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Терхи Хакала посетит Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан с 8 по 16 сентября, сообщается в пресс-релизе организации. В ходе визита она встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками и гражданским обществом, с целью дальнейшего укрепления партнерских отношений ОБСЕ в регионе.

Кроме того, Посол Хакала проведет встречи с сотрудниками местных миссий ОБСЕ, представителями гражданского общества и бенефициарами ОБСЕ. Она также посетит два ключевых проекта организации в регионе Центральной Азии – Академию ОБСЕ в Бишкеке и Колледж пограничного контроля в Душанбе. ///nCa, 5 сентября 2025 г.