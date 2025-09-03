Инвестиционный форум Туркменистана TIF 2025 состоится в Конференц-центре Авазы



Оргкомитет Инвестиционного форума Туркменистана 2025 (TIF 2025) сообщает о важном обновлении: мероприятие пройдёт 18–19 сентября в современном Конференц-центре курортной зоны Аваза на побережье Каспийского моря.

Выбор новой площадки подчёркивает стремление Туркменистана объединить высокий уровень деловой программы с возможностями для неформального общения в вдохновляющей обстановке. Современная инфраструктура центра и комфорт курортной зоны создают оптимальные условия для продуктивной работы делегатов.

Привилегии для делегатов:

Чартер Ашхабад → Туркменбаши (Аваза): вылет 17 сентября в 17:00

Чартер Туркменбаши (Аваза) → Ашхабад: вылет 19 сентября в 22:00

Наземный трансфер на современных комфортабельных автобусах между аэропортом, отелями и площадкой форума.

Размещение в ведущих отелях курортной зоны Аваза: «Беркарар», «Хазына» и др.

Примечания: количество мест на чартерных рейсах ограничено; бронирование осуществляется для подтверждённых делегатов по мере поступления заявок. Подробности об оплате и оформлении предоставляются после регистрации.

Регистрация продлена до 10 сентября 2025 года (включительно) и доступна по ссылке: https://web-eur.cvent.com/event/2a7f2a10-d517-4d06-bc02-9a80f6a2372d/register.

О TIF 2025

Инвестиционный форум Туркменистана 2025 – крупнейшее экономическое событие года, организуемое Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана при содействии Turkmen Congress. Форум собирает ведущих инвесторов, бизнес-лидеров и экспертов для обсуждения стратегических направлений экономического развития и международного партнёрства. Контакты:

contact@turkmencongress.com | +993 71 87 18 14