News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Иран стремится увеличить импорт электроэнергии из Туркменистана

Иран стремится увеличить импорт электроэнергии из Туркменистана

By

Иран намерен изучить возможность значительного увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана. Этот вопрос обсуждался на встрече между иранскими высокопоставленными чиновниками в области энергетики.

По данным иранских СМИ, была проведена трехсторонняя встреча с участием министра энергетики Ирана, генерального директора TAVANIR (иранской компании по производству и распределению электроэнергии) и члена Исламской консультативной ассамблеи. В результате обсуждений было принято решение изучить возможность увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана.

В настоящее время Иран ежегодно импортирует из Туркменистана около 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии для удовлетворения растущих потребностей в энергии в северо-восточных провинциях страны.

В мае этого года было достигнуто соглашение об ускорении строительства третьей линии электропередачи Мешхед–Мары. Во время встречи в Тегеране министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова стороны высказались в пользу необходимости ускорить реализацию этого проекта, который считается одной из наиболее важных инициатив в области энергетического сотрудничества между двумя странами. ///nCa, 20 августа 2025 г.

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan