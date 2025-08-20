Иран стремится увеличить импорт электроэнергии из Туркменистана

Иран намерен изучить возможность значительного увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана. Этот вопрос обсуждался на встрече между иранскими высокопоставленными чиновниками в области энергетики.

По данным иранских СМИ, была проведена трехсторонняя встреча с участием министра энергетики Ирана, генерального директора TAVANIR (иранской компании по производству и распределению электроэнергии) и члена Исламской консультативной ассамблеи. В результате обсуждений было принято решение изучить возможность увеличения импорта электроэнергии из Туркменистана.

В настоящее время Иран ежегодно импортирует из Туркменистана около 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии для удовлетворения растущих потребностей в энергии в северо-восточных провинциях страны.

В мае этого года было достигнуто соглашение об ускорении строительства третьей линии электропередачи Мешхед–Мары. Во время встречи в Тегеране министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова стороны высказались в пользу необходимости ускорить реализацию этого проекта, который считается одной из наиболее важных инициатив в области энергетического сотрудничества между двумя странами. ///nCa, 20 августа 2025 г.