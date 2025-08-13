Возрождение Шелкового пути: китайский экспресс «Чанъан» — железнодорожный караван XXI века

Эльвира Кадырова

Недавно молодежная делегация из Туркменистана посетила Сиань, столицу китайской провинции Шэньси, и в рамках своего визита мы посетили один из крупнейших объектов транспортной инфраструктуры международного значения – это сборочный центр для маршрутных поездов «Китай – Европа», расположенный в международном сухом порту Сиань-Чаньба,

Обширный комплекс площадью 3734 квадратных метра служит важнейшим узловым пунктом для китайско-европейского экспресса “Чанъань” (Chang’an Express), сети грузовых поездов, которые служат современными стальными «караванами» в сообщениях между Азией и Европой.

Кстати, само название экспресса «Чанъан» – это древнее название города Сиань. Город служил восточной отправной точкой исторического Шелкового пути и имперской столицей древнего Китая.

Сианьский сборочный центр поездов Китай-Европа, расположенный на территории порта, может похвастаться годовой пропускной способностью в 3,1 миллиона TEU (двадцатифутовых единиц в эквиваленте), что обеспечивает бесперебойную работу составов Chang’an Express.

С момента своего открытия в ноябре 2013 года Сианьский сухой порт обслужил более 25 000 поездов к 2024 году, что составляет четверть всех грузовых поездов Китай-Европа, и уже шесть лет подряд сохраняет за собой статус крупнейшего сухого порта Китая.

Порт Сиань обслуживает 18 международных маршрутов, соединяющих 45 стран Азии и Европы в рамках инициативы “Один пояс, один путь”. Благодаря 59 железнодорожным линиям и современному автоматизированному беспилотному терминалу – первому в своем роде в Китае – порт является примером эффективности. В международном порту Сиань-Чанба также расположены комплексная таможенная зона, железнодорожный порт первого класса и автомобильный порт второго класса, что создает надежную экосистему для мировой торговли.

В апреле 2022 года порт Сиань вошел в историю, став первым внутренним портом Китая, который ввел налоговые льготы для наземного транспорта. Эта политика сократила время обработки экспортных грузов с месяца до одного дня, что дало экспрессу Чанъан конкурентное преимущество в логистическом мире.

Карта демонстрирует – как товары доставляются из Сианя в Ашхабад (пункты Сиань и Ашхабад обведены красным)

Порт также активно налаживает связи с Центральной Азией. С февраля 2024 года в порту работает Казахстанский терминал, созданный совместно дочерней компанией «Казахстан Темир Жолы» (KTZ Express) и китайской Xi’an Free Trade Port Construction and Operation.

Интеграция железнодорожных данных Китая и Казахстана через цифровые платформы позволила сократить время перевалки грузов до трех часов.

В 2025 году продолжается строительство зарубежных логистических терминалов, таких как в Алматы и Баку, для создания системы коридоров «от хаба к хабу».

Действующие маршруты Сиань-Алматы и Сиань-Ташкент обеспечивают доставку производственного оборудования, электроники, смартфонов и другой техники в Центральную Азию, а в обратном направлении везут хлопчатобумажную пряжу, продовольствие (фасоль, пшеницу, мед, мясо) и кожаные изделия.

Таким образом, международный порт Сиань – это пример сочетания исторической значимости с современными инновациями. А экспресс Чанъан символизирует мост между Востоком и Западом, прошлым и настоящим. Устанавливая новые стандарты эффективности мировой торговли, Сиань не просто сохраняет наследие Великого Шелкового пути, но и активно формирует будущее международной торговли, доказывая, что Шелковый путь – динамичная торговая артерия и в 21 веке. ///nCa, 13 августа 2025 г.