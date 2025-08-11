Заместитель Генерального секретаря ООН, Заместитель Администратора ПРООН и Региональный директор по странам Европы и СНГ приняла участие в Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю

Ашхабад, Туркменистан, 11 августа 2025 г. — Заместитель Генерального секретаря ООН, Заместитель Администратора Программы развития ООН (ПРООН) и Региональный директор ПРООН по странам Европы и СНГ, г-жа Ивана Живкович, посетила Туркменистан с 4 по 8 августа 2025 года для участия в Третьей Конференции Организации Объединённых Наций по странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), проходившей в Национальной туристической зоне Авaза.

Конференция LLDC3 собрала мировых лидеров, политиков и партнеров по развитию для решения уникальных проблем и раскрытия огромного потенциала стран, не имеющих выхода к морю. Конференция стала важной платформой для укрепления партнёрств, продвижения инновационных решений и мобилизации ресурсов для преодоления барьеров в торговле, связности и устойчивом развитии — способствуя инклюзивному росту и общему благополучию.

«Уязвимости стран, не имеющих выхода к морю, хорошо известны. Изолированные от мировых рынков и не имея выхода к морю, эти страны сталкиваются с существенно более высокими торговыми издержками, чем прибрежные государства», — отметила г-жа Живкович на пленарном заседании LLDC3. «Однако эти страны обладают большим потенциалом. Так, 35 процентов их населения — это молодёжь до 15 лет, представляющая собой важный человеческий капитал, способный стать ключевым фактором преобразования этих государств из «не имеющих выхода к морю» в «страны, связанные с землёй». В рамках системы ООН Программа развития оказывает поддержку этим странам через сеть из 32 страновых офисов, помогая им реализовывать национальные приоритеты развития в соответствии с Целями устойчивого развития».

Благодаря активному участию в высокоуровневых диалогах и стратегических партнёрствах ПРООН сыграла ключевую роль в продвижении дискуссий по структурной трансформации, торговле, региональной интеграции и финансированию устойчивого развития во время LLDC3 в Авaзе.

Г-жа Живкович возглавила мероприятие, организованное ПРООН, под названием «Пути трансформации развития в странах, не имеющих выхода к морю, через торговлю, региональную интеграцию и производственно-сбытовые цепочки». Мероприятие послужило платформой для изучения того, как расширение торговли, регионального сотрудничества и интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки может способствовать устойчивому развитию стран, не имеющих выхода к морю. ПРООН также представила новый аналитический отчёт «Стимулирование экономической диверсификации для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», в котором подчеркивается, как разумное содействие торговле, «зеленые» производственно-сбытовые цепочки и инвестиции в человеческий капитал могут позволить этим странам превратить географические проблемы в возможности для инновационной связи и более тесного регионального сотрудничества.

Во время LLDC3 г-жа Ивана Живкович также выступила на Форуме женщин-лидеров, проходившем под темой «От обязательств к изменениям: женщины, ведущие программу действий LLDC3»: «Авазинская программа действий напоминает нам, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, могут достичь своих целей только в том случае, если женщины будут полноправно, равноправно и конструктивно участвовать в принятии каждого решения. Их лидерство — это не только вопрос прав, оно имеет важное значение для преобразования экономики, расширения связей и повышения устойчивости к изменению климата и другим потрясениям,» — сказала г-жа Живкович. «Во всех 170 странах и территориях — включая страны, не имеющие выхода к морю — ПРООН реализует эти принципы на практике, тесно сотрудничая с правительствами, партнёрами по развитию и местными сообществами».

Кроме того, г-жа Ивана Живкович выступила с основным докладом на мероприятии, организованном Правительством Туркменистана, под названием «Международный год мира и доверия — 2025: импульс для реализации ЦУР 16 по продвижению мирных и инклюзивных обществ для устойчивого развития». В своём выступлении она подчеркнула важность укрепления мира, доверия и сильных институтов как основ устойчивого развития и инклюзивного роста в странах, не имеющих выхода к морю.

На полях LLDC3 г-жа Живкович провела ряд встреч с высокопоставленными представителями Правительства Туркменистана, включая Е.П. г-на Рашида Мередова, заместителя Председателя Кабинета Министров и Министра иностранных дел; Е.П. г-на Мамметхана Чакыева, заместителя Председателя Кабинета Министров; Е.П. г-жу Байрамгуль Ораздурдыеву, заместителя Председателя Кабинета Министров; и г-на Ахмета Гурбанова, Заместителя министра иностранных дел. Обсуждения были сосредоточены на развитии стратегического сотрудничества в ключевых приоритетных областях — экономической диверсификации, здравоохранении, климатических действиях, цифровой трансформации и региональной связности — в рамках новой Страновой программы на 2026–2030 годы.

***

Ежегодно инвестируя около 1,4 млрд долларов США, ПРООН расширяет свою поддержку 32 развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, действуя в соответствии с глобальными рамочными программами, включая Повестку дня на период до 2030 года, Парижское соглашение и Сендайскую рамочную программу.

В качестве ведущего партнера в области развития ПРООН по-прежнему привержена сотрудничеству со странами, не имеющими выхода к морю, предоставляя поддержку в рамках Авазинской Программы действий, от укрепления управления и региональной взаимосвязанности до развития устойчивой энергетики и расширения прав и возможностей местных сообществ, гарантируя, что ни одна этих стран не останется без внимания. ///nCa, 11 августа 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)