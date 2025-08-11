ЕС подтверждает приверженность развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, продвигая инновационное финансирование и сотрудничество

На параллельном мероприятии в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ) в Авазе, Туркменистан, Европейский союз (ЕС) подтвердил свою приверженность решению финансовых проблем, с которыми сталкиваются РСНВМ. Мероприятие, озаглавленное “Обеспечение финансирования ЦУР в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, с помощью интегрированных национальных механизмов финансирования”, подчеркнуло важнейшую роль интегрированных национальных механизмов финансирования (INFF) в приведении финансовых ресурсов в соответствие с целями устойчивого развития (ЦУР). Посол Беата Пекса, глава представительства ЕС в Туркменистане, выступила с заявлением, в котором подчеркнула инновационные стратегии финансирования и международное сотрудничество.

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются со значительными препятствиями для доступа на мировые рынки, что сдерживает экономический рост и устойчивое развитие. Посол Пекса подчеркнула, что одного государственного финансирования недостаточно для преодоления инвестиционного разрыва – государственные средства должны служить катализатором для мобилизации частных инвестиций. В качестве модели такого подхода была выделена ведущая инициатива ЕС “Global Gateway”, направленная на поддержку преобразующих проектов в области транспорта, климата, цифровой связи, образования и здравоохранения путем предоставления гарантий, грантов и технической помощи для привлечения частного финансирования.

Представленные в Аддис-Абебской программе действий 2015 года, INFF стали жизненно важными инструментами для приведения внутренних и международных финансовых потоков в соответствие с национальными приоритетами и ЦУР. ЕС является решительным сторонником INFF, считая их необходимыми для укрепления национальной ответственности и лидерства в области устойчивого развития.

Недавнее Севильское соглашение еще больше укрепило это обязательство, предложив конкретные шаги по увеличению финансирования, осуществляемого странами, в рамках Севильской платформы действий.

INFF способствуют разработке прозрачных и скоординированных стратегий финансирования, обеспечивая эффективное распределение ресурсов и их соответствие национальным целям развития. Инициатива ЕС Global Gateway дополняет эти рамки, поощряя равноправное партнерство, эффективное управление и прозрачность, используя подход Team Europe для эффективного объединения государственных и частных ресурсов.

В заявлении были отмечены несколько стран, не имеющих выхода к морю, которые успешно внедрили INFF. Монголия усилила межсекторальную координацию в рамках своей стратегии INFF, в то время как Армения и Непал сосредоточились на финансировании конкретных секторов в энергетике и транспорте. Узбекистан добился значительных успехов, выпустив суверенные облигации, направленные на достижение ЦУР, для мобилизации международного капитала на развитие зеленой инфраструктуры и цифровую связь.

Являясь крупнейшим в мире эмитентом “зеленых” облигаций, ЕС стремится делиться своим опытом с помощью таких инициатив, как Глобальная программа “зеленых” облигаций. Кроме того, ЕС оказывает поддержку развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в укреплении систем государственных финансов путем наращивания потенциала, включая мобилизацию внутренних доходов, международное сотрудничество в области налогообложения и борьбу с незаконными финансовыми потоками. Прозрачные закупки и стратегическое управление инвестициями также были отмечены как критически важные для повышения эффективности расходов.

Посол Пекса призвала к более тесному сотрудничеству между заинтересованными сторонами, поощряя многосторонние банки развития (МБР) и участников процесса развития к взаимодействию с национальными платформами и INFF для достижения максимальной отдачи.

Постоянная поддержка ЕС в адрес механизма INFF подчеркивает его приверженность многосторонности и партнерству. “Вместе с нашими партнерами из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, мы можем построить жизнеспособное, процветающее и устойчивое будущее для всех”, – заключила посол Пекса.

Предложения ЕС на параллельном мероприятии в Авазе свидетельствует о твердой приверженности оказанию поддержки развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в преодолении их структурных проблем. Продвигая INFF и используя такие инициативы, как Global Gateway, ЕС прокладывает путь к инновационным финансовым решениям, которые соответствуют ЦУР, способствуя устойчивому и инклюзивному росту стран, не имеющих выхода к морю. ///nCa, 11 августа 2025 г.