Единство и решимость – Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

Тарик Саиди в Карачи, Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова в Ашхабаде – составление отчета: Лилия Жирнова и Ильмира Дельмухаметова – редакторская проверка: Рамиля Дельмухаметова, социальные сети: Тамир Шакиров

Третья конференция Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ-3), завершившаяся 8 августа 2025 года в Авазе, Туркменистан, стала важной вехой в глобальных усилиях по решению сложностей, которые испытывают 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ).

Мероприятие, организованное Туркменистаном, продолжалось пять дней (4-8 августа 2025 года) и собрало более 5700 участников из 103 стран, в том числе представителей 30 из 32 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 16 глав государств и правительств, 3 вице-президентов, 108 министров, более 100 членов парламента, около 30 международных организаций и более 450 членов неправительственных организаций.

Основное внимание на конференции было уделено ускорению устойчивого развития, расширению возможностей связуемости и повышению жизнестойкости развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, население которых составляет около 600 миллионов человек и которые сталкиваются с высокими торговыми издержками, ограниченной диверсификацией и нехваткой инфраструктуры из-за своей географической изоляции.

Итоги 3-й Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю

РСНВМ-3 привела к ряду ощутимых и перспективных результатов, направленных на изменение траектории развития РСНВМ. Наиболее заметными из них стали одобрение Авазинской программы действий (АПД) для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2024-2034 годы) и принятие Авазинской политической декларации.

АПД, первоначально принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2024 года в соответствии с резолюцией A/RES/79/233, была официально одобрена на конференции в качестве нового глобального обязательства по поддержке развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в таких областях, как упрощение процедур торговли, структурные преобразования, транспортное сообщение, внедрение технологий, устойчивость к изменению климата и мобилизация международных ресурсов.

Политическая декларация дополняет эти обязательства, подтверждая общее видение партнерства и прогресса, подчеркивая важность расширения транзитных связей, цифровой трансформации и устойчивости к изменению климата для преодоления географических ограничений.

Основные итоги конференции включают:

– Празднование первого Международного дня осведомленности об особых потребностях и проблемах развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в области развития: историческое признание уникальных проблем и устойчивости развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, с целью повышения глобальной осведомленности.

– Новая переговорная группа по климату в рамках РКИК ООН: создана для улучшения доступа РСНВМ к климатическому финансированию, устранения их уязвимости перед опустыниванием, деградацией земель и засухой, которые затрагивают более 54% земель РСНВМ.

– Глобальная деловая сеть развивающихся стран, не имеющих выхода к морю: создана для укрепления устойчивых экономических партнерств и привлечения инвестиций в такие секторы, как инфраструктура и цифровые услуги.

– Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявил о выделении 10 миллиардов долларов на инвестиции в инфраструктуру, которые направлены на поддержку проектов в области транспорта и связи в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю.

Пять дополнительных ключевых инициатив:

1. Региональные центры сельскохозяйственных исследований для повышения производительности и продовольственной безопасности.

2. Инвестиции в инфраструктуру и механизм финансирования для снижения рисков частных инвестиций.

3. Группа высокого уровня по свободе транзита, выступающая за упрощение пограничных процедур.

4. Специальная программа ВТО по поддержке интеграции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в мировую торговлю.

5. Формирование переговорной группы РКИК ООН для обеспечения целевого финансирования в области изменения климата.

В ходе обсуждений за круглым столом были освещены такие важнейшие области, как финансирование, инфраструктура и партнерские отношения. Например, выступавшие подчеркивали важность реформирования международной долговой системы для облегчения долгового бремени РСНВМ, поощрения денежных переводов в качестве инструмента финансирования (с призывами снизить операционные издержки в среднем с 9,5%) и использования таких инструментов, как Конвенция МДП, для более плавного транзита. На конференции также подчеркивалась роль сотрудничества Юг-Юг, цифровых экосистем и инфраструктуры, учитывающей изменение климата, в превращении развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в страны, связанные по суше.

Намечены механизмы последующей деятельности по РСНВМ, включая ежегодные совещания на уровне министров в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, региональные обзоры, проводимые раз в два года, и среднесрочный обзор АПД в 2029 году, что постепенно подведет мир к проведению Четвертой конференции ООН по РСНВМ в 2034 году. Эти результаты согласуются с более широкими программами ООН, такими как Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, Парижское соглашение и Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий.

Туркменистан продемонстрировал высокий уровень профессионализма и организационных навыков

Туркменистан продемонстрировал исключительный профессионализм и организаторские навыки при проведении конференции LLDC3, превратив прибрежный курорт Аваза в глобальный центр диалога и инноваций.

Туркменистан организовал комплексное и многоплановое мероприятие, обеспечив безупречное проведение пленарных заседаний высокого уровня, пяти тематических круглых столов, семи параллельных сессий и форумов заинтересованных сторон. В центре внимания оказались ключевые темы, включая расширение прав и возможностей молодёжи, развитие женского лидерства и интеграцию прав человека.

В считанные месяцы Туркменистан превратил залы спортивного комплекса «Аваза» в конференц-холлы, пресс-комнаты, помещения для проведения двусторонних встреч и медиацентры, оснащенные всеми необходимыми техническими средствами. Более того, специальный медиа-центр был оборудован в одном из отелей, где размещались представители зарубежных СМИ. Высокоскоростной интернет, компьютерное и телевизионное оснащение обеспечили успешную и оперативную работу 160 журналистов из 40 стран, которые прибыли Авазу для освещения Конференции ООН по РСНВМ-3.

Усилия принимающей страны получили высокую оценку за их эффективность и гостеприимство. Заместитель Генерального секретаря ООН Рабаб Фатима, Высокий представитель по странам, не имеющим выхода к морю, назвала Авазу символом “новой надежды и новых возможностей”, отметив амбициозный и инклюзивный характер конференции.

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил “оживленные дискуссии” и высказанные разнообразные идеи, подчеркнув успех мероприятия в объединении мнений в едином направлении.

Церемония спуска флага, состоявшаяся 8 августа, символизировала успешное завершение Конференции. Делегаты высоко оценили материально-техническое обеспечение, включая безопасные площадки, цифровую поддержку и культурные мероприятия.

Туркменистан также продемонстрировал свои национальные инициативы, такие как Глобальная программа “Медицина будущего”, Глобальный атлас устойчивых транспортных связей, Глобальная программа перехода к водородной энергетике (2030-2040 годы), глобальная концепция экономики замкнутого цикла, Каспийская экологическая инициатива и поддержка Программы ООН по бассейну Аральского моря.

Этот вклад соответствовал приоритетам РСНВМ, демонстрируя приверженность Туркменистана, выходящую за рамки простого приема гостей.

Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов выразил гордость за роль, которую Туркменистан, сыграл в проведении Конференции ООН по РСНВМ, подчеркнув, что она по дате совпадает с празднованием 30-летия нейтралитета Туркменистана и 80-летия учреждения ООН.

В целом, успех мероприятия стал результатом тщательного планирования, учета культурных особенностей и нацеленности на достижение конкретных результатов, что стало высоким ориентиром для будущих конференций ООН.

Авазинская программа действий (АПД) и Политическая декларация

Авазинская программа действий (АПДД) для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (2024-2034 годы), и прилагаемая к ней Авазинская политическая декларация представляют собой единую, ориентированную на конкретные действия основу, которая подчеркивает солидарность между развивающимися странами, не имеющими выхода к морю, и непоколебимую приверженность стран транзита, партнеров по развитию и международных организаций, особенно ООН.

АПД основывается на Венской программе действий (2014-2024 годы) и направлена на достижение прогресса в условиях глобальных сбоев, таких как COVID-19 и геополитическая напряженность.

Ее основные цели включают ускорение реализации Повестки дня на период до 2030 года, содействие структурным преобразованиям посредством индустриализации и диверсификации, интеграцию развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, в глобальные торговые сети, инвестиции в устойчивую инфраструктуру (транспорт, цифровые технологии и энергетику), повышение эффективности адаптации к изменению климата и управления рисками стихийных бедствий, а также мобилизацию международной поддержки в виде официальной помощи в целях развития (ОПР) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и инновационное финансирование.

В рамках пяти приоритетных областей — структурные преобразования и инновации; упрощение процедур торговли и региональная интеграция; транзит, транспорт и связь; снижение устойчивости и уязвимости; и средства реализации — в АПД особое внимание уделяется подходам с участием многих заинтересованных сторон, направленным на снижение зависимости от сырьевых товаров, снижение торговых издержек (часто на 35-70% выше для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю) и наращивание адаптационного потенциала.

Реализация включает в себя национальную интеграцию АПД в стратегии развития, региональное сотрудничество через комиссии ООН и глобальный мониторинг со стороны Генеральной Ассамблеи ООН с учетом ключевых рамок, таких как Аддис-Абебская программа действий.

Политическая декларация Авазы подтверждает это, формулируя общее видение партнерства, призывая к расширению многостороннего сотрудничества, более справедливому доступу к льготному финансированию (с использованием многомерных показателей уязвимости, выходящих за рамки ВВП) и облегчению долгового бремени для создания финансового пространства. Это подчеркивает единство стран, не имеющих выхода к морю, в отстаивании своих приоритетов, таких как упрощенные процедуры транзита и цифровая торговля в обход географических барьеров.

Страны и организации-партнеры, в частности ООН через КВПНРМ, взяли на себя обязательство координировать реализацию АПД, обеспечивать наращивание потенциала и подотчетность посредством отчетов о ходе работы и обзоров.

Такие спикеры, как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Рабаб Фатима, подчеркивали важность коллективных усилий, а страны транзита призывали сотрудничать в разработке коридоров и процедур облегчения торговли. Принятие Декларации отражает полную приверженность, о чем свидетельствуют такие обязательства, как выделение АБИИ 10 миллиардов долларов и призывы к предоставлению официальной помощи в целях развития (ОПР) (например, выделение Люксембургом 1% ВНД). Это единство еще больше подчеркивается параллельными мероприятиями, которые осветили такие темы, как права человека, гендерное равенство и мнения молодежи, обеспечивая всеобщее участие, где никто не остается в стороне.

Не оглашённые, но значимые результаты Конференции по РСНВМ-3

Помимо формальных результатов, Конференция ООН по РСНВМ-3 (LLDC3) способствовала достижению неосязаемых, но жизненно важных результатов благодаря межличностным связям, углубленному взаимопониманию и формирующимся сетям, которые обещают долгосрочное сотрудничество. Интерактивный формат пятидневного мероприятия – пленарные заседания, круглые столы и параллельные мероприятия — создали условия для органичного диалога между различными заинтересованными сторонами, установления личных дружеских отношений и обмена мнениями.

Молодежный форум, например, послужил динамичной платформой, на которой молодые лидеры из развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, обменялись опытом в области образования, занятости, борьбы с изменением климата и цифровых инноваций, что привело к принятию молодежной декларации. Участники поделились своими историями, способствуя пониманию общих проблем, таких как цифровой разрыв и барьеры на пути трудоустройства, в то время как постоянные координаторы ООН из Чада, Северной Македонии, Парагвая и Узбекистана рассказали о молодежных инициативах, укрепляющих связи между поколениями.

Аналогичным образом, Форум женщин-лидеров на тему “От обязательств к действиям” собрал женщин из правительств, парламентов, гражданского общества и частного сектора для обсуждения вопросов гендерного равенства и инклюзивного управления. Глава РЦПДЦА Каха Имнадзе отметил, что лидерство женщин способствует устойчивым изменениям, а обсуждение таких барьеров, как ограниченный доступ к образованию и цифровым инструментам, привело к более глубокому пониманию региональных проблем, включая вовлечение Афганистана в процесс обеспечения стабильности.

Параллельные мероприятия, посвященные правам человека и праву на развитие, организованные Управлением ООН по правам человека, были посвящены международному сотрудничеству, поощряя представителей агентств ООН, правительств, научных кругов и молодежи к тому, чтобы они ориентировали стратегии на людей, борясь с неравенством посредством обмена информацией.

Эти взаимодействия укрепили личное доверие, что нашло отражение в замечании Мередова: “Голосов много, но направление одно”. Неформальные обмены мнениями во время культурных мероприятий и двусторонних встреч еще больше укрепили дружеские отношения.

Такие результаты Конференции ООН по РСНВМ-3 в туркменской Авазе, как личные союзы, новые взгляды на такие факторы уязвимости, как климатические риски и задолженность, а также связи между молодежью, женщинами и политиками – не зафиксированы в официальных документах. Но эти итоги будут способствовать реализации Авазинского Плана Действий, превращая глобальную солидарность в прочные партнерские отношения. /// nCa, 11 августа 2025 г.