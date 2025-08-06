Встреча Президента Туркменистана с Королём Эсватини в Авазе: Новый этап в двусторонних отношениях

5 августа 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза» состоялась встреча Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Королём Эсватини Мсвати III, прибывшим в страну для участия в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Это мероприятие, проводимое раз в десятилетие, подчеркивает международный авторитет Туркменистана как площадки для глобального диалога.

Приветствуя высокого гостя, Президент Сердар Бердымухамедов выразил благодарность за принятие приглашения участвовать в Конференции и подчеркнул важность присутствия делегации Королевства Эсватини на этом значимом форуме. В ответ Король Мсвати III высоко оценил организацию мероприятия, отметив, что проведение столь представительного форума свидетельствует о высоком международном авторитете Туркменистана. Он также поздравил главу государства с единогласным избранием Туркменистана вице-председателем 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Туркменистана, поблагодарив за добрые слова, подчеркнул, что внешняя политика страны, основанная на статусе постоянного нейтралитета, трижды признанного ООН, направлена на развитие дружественных связей со всеми заинтересованными государствами, включая страны Африканского континента. Важным шагом в этом направлении стало подписание в рамках визита Мсвати III Протокола об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Королевством Эсватини.

Глава государства отметил значительный потенциал для сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Он выразил готовность Туркменистана к активному взаимодействию как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, прежде всего ООН. Президент подчеркнул, что Конференция предоставит Королю Эсватини возможность ознакомиться с достижениями Туркменистана в энергетической отрасли, природными ресурсами и экспортным потенциалом, а также заверил в поддержке инициатив по укреплению двусторонних отношений.

Стороны выразили уверенность, что установление дипломатических отношений заложит прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, которое будет способствовать сближению народов двух стран и укреплению мира и стабильности на международной арене.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Король Эсватини Мсвати III обменялись наилучшими пожеланиями, подтвердив стремление к дальнейшему развитию сотрудничества. ///nCa, 6 августа 2025 г.