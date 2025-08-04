Парламентский форум в Авазе: На пути к реализации Программы действий для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

Эльвира Кадырова, Аваза, Туркменистан

В Национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря стартовали первые мероприятия на полях Третьей конференции Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (РСНВМ). В их числе – Парламентский форум. Тема форума – «Определение пути: продвижение Программы действий Авазы для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю».

В форуме приняли участие Председатель Меджлиса Туркменистана Д. Гульманова, Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и Высокий представитель ООН по наименее развитым странам, развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным развивающимся государствам Рабаб Фатима, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг, заместитель Председателя Исполнительного комитета Межпарламентского союза Севиль Микаилова, а также представители парламентов десятков стран мира, что еще больше повысило значимость этого международного мероприятия.

Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гульманова отметила, что на 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была единогласно принята Резолюция «Дополнительная информация о порядке проведения третьей Конференции развивающихся государств, не имеющих выхода к морю, Организации Объединенных Наций», и что проведение данной Конференции в солнечном Туркменистане является большим знаком доверия и уважения к стране, постоянный нейтралитет которой трижды признавался ООН.

По инициативе Туркменистана, выступающего за принципы мира и нейтралитета во всем мире, ООН приняла ряд резолюций, посвященных миру и безопасности, значению диалога и принципов нейтралитета в достижении взаимного доверия, созданию энергетических и транспортно-транзитных коридоров.

Укрепление международного сотрудничества в транспортной сфере является одним из ключевых направлений миролюбивой государственной политики Туркменистана. Тот факт, что дата проведения в Ашхабаде первой глобальной конференции по устойчивому транспорту – 26 ноября 2016 года – была объявлена Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций «Всемирным днём устойчивого транспорта», также свидетельствует о том большом значении, которое международное сообщество придаёт активной деятельности Туркменистана в развитии дружественного сотрудничества между государствами.

Широкое представительство участников Конференции, проходящей в Национальной туристической зоне «Аваза», и важность обсуждаемых вопросов наглядно демонстрируют всеобщую значимость подходов Туркменистана, направленных на укрепление международного сотрудничества, в сфере устойчивой транспортной системы в интересах мира, прогресса и процветания.

В своем выступлении Рабаб Фатима отметила, что проблемы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, носят «устойчивый и структурный характер», обусловленный не только географическим положением, но и ограниченными связями с внешним миром, узкой экспортной базой и нехваткой финансовых ресурсов.

«На долю таких стран приходится 7 % мирового населения, но только 1 % мирового ВВП. Торговые издержки у них на 30 % выше, чем у прибрежных стран. Доступ к электроэнергии имеют лишь 61 % жителей этих стран – по сравнению с 92 % на глобальном уровне, а к интернету – всего 39 %, – сказала Высокий представитель. – Это не просто цифры. За ними стоят реальные человеческие проблемы».

Рабаб Фатима выделила пять сфер, в которых парламенты могут внести свой вклад: согласование национальных стратегий с приоритетами программы, обеспечение надлежащего финансирования, развитие торговли и региональной интеграции, продвижение принципов эффективного управления и создание парламентских групп по реализации программы.

«Вы – законодатели, вы формируете бюджеты и являетесь двигателями перемен. Ваше лидерство необходимо для того, чтобы Авазинская программа действий принесла реальные и устойчивые результаты 600 млн людей», – заявила Фатима.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Филемон Янг также подчеркнул, что парламенты играют ключевую роль в реализации глобальных обязательств на национальном уровне.

«Парламенты имеют решающее значение для того, чтобы превращать глобальные обязательства в реальные, измеримые результаты. Страны без выхода к морю не являются исключением, – заявил он. – От парламентов зависит успешная реализация новой программы действий».

Он отметил, что парламенты формируют правовую базу для развития торговли, инфраструктуры, инноваций и региональной интеграции. Также они обладают бюджетными полномочиями для направления ресурсов в приоритетные сектора, включая социальные услуги и климатические меры.

В завершение он призвал к укреплению партнерства между национальными парламентами и глобальными институтами, поскольку это необходимо, чтобы выполнить обещание устойчивого развития – обещание мира, процветания и достоинства для каждого человека, где бы он ни находился.

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Парламенты способствуют повышению эффективности, прозрачности и подотчетности при разработке, осуществлении и оценке политики и программ в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), странах транзита и партнерах по развитию и играют важную роль в обеспечении выполнения обязательств и реализации приоритетов Программы действий (ПД) для РСНВМ.

Парламенты несут ответственность за разработку законов, которые позволят на национальном уровне регулировать выполнение задач Авазинской программы действий (АПД), включая упрощение процедур торговли, развитие инфраструктуры и региональное сотрудничество, будут реализовываться на национальном уровне.

В дополнение к этому парламенты могут способствовать диалогу и сотрудничеству между правительством, частным сектором и заинтересованными сторонами гражданского общества.

Кроме того, парламенты играют значимую роль в повышении осведомленности об уникальных проблемах, с которыми сталкиваются РСНВМ, и в пропаганде международной поддержки и сотрудничества. Это может привести к укреплению партнерских отношений и более целенаправленной помощи путем содействия разработке международных соглашений, которые имеют решающее значение для доступа РСНВМ к мировым рынкам.

Парламентский форум LLDC3 осветил роли парламентов в осуществлении Авазинской Программы Действия. После рассмотрения основных проблем, а также возможностей, с которыми сталкиваются сегодня РСНВМ, были обсуждены четыре важнейших вопроса: нерешенные изменения и уроки, извлеченные из Венской программы действий, многосторонняя торговая система, эффективное управление и подотчетность, а также партнерские отношения.

Форум состоял из пленарных заседаний высокого уровня и интерактивных диалогов, посвященных приоритетным областям АПД и роли парламентариев в поддержке ее эффективного осуществления.

Итогом мероприятия стал призыв к действию, принятый на заключительном заседании Форума. Выводы форума будут представлены на заключительном пленарном заседании LLDC3 и отражены в отчете. ///nCa, 4 августа 2025 г.