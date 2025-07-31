Укрепление транзитных прав для стран, не имеющих выхода к морю: Аргументы в пользу нового международного положения на конференции LLDC3

Тарик Саиди

Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю (РСНВМ), числом 32 в Африке, Азии, Европе и Южной Америке, сталкиваются с уникальными проблемами из-за отсутствия прямого доступа к морю. Эти страны зависят от транзита через соседние государства для выхода к морским портам, что является критическим фактором для их интеграции в глобальные торговые сети. Высокие торговые издержки, бюрократические задержки и зависимость от инфраструктуры транзитных стран часто препятствуют их экономическому развитию.

Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3), запланированная на 5–8 августа 2025 года в Авазе (Туркменистан) под девизом «Налаживание партнёрских отношений во имя прогресса», предоставляет своевременную возможность для решения этих проблем. В данной статье утверждается, что, хотя существующие международные договоры закладывают основу для транзитных прав, их ограничения требуют нового, универсально обязательного положения, обеспечивающего безопасный, беспрепятственный и не связанный с чрезмерными расходами проход для РСНВМ, подобно праву мирного прохода в морском праве.

Существующие правовые рамки для транзитных прав

Конвенция о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю (1965 г.)

Конвенция о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю, заключённая 8 июля 1965 года и вступившая в силу 9 июня 1967 года, является многосторонним договором, призванным облегчить транзит товаров для стран, не имеющих выхода к морю. Ключевые обязательства для транзитных государств включают:

Порядок транзита: Транзитные государства должны заключать соглашения со странами, не имеющими выхода к морю, чтобы позволить товарам проходить к прибрежным портам или из них.

Транзитные государства должны заключать соглашения со странами, не имеющими выхода к морю, чтобы позволить товарам проходить к прибрежным портам или из них. Недискриминация: Транзитные государства не должны дискриминировать товары по признаку их происхождения или назначения.

Транзитные государства не должны дискриминировать товары по признаку их происхождения или назначения. Надзор и защита: Транзитные государства несут ответственность за надзор или защиту товаров в транзите, при этом расходы покрываются странами, не имеющими выхода к морю.

Этот договор устанавливает рамки для транзитных прав, но ограничен статусом своей ратификации и различным уровнем имплементации в разных странах.

Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву (ЮНКЛОС, 1982 г.)

Часть X ЮНКЛОС, озаглавленная «Право доступа государств, не имеющих выхода к морю, к морю и от него, и свобода транзита», обеспечивает дополнительную защиту для таких государств.

Ключевые положения включают:

Статья Ключевые положения Статья 125 Государства, не имеющие выхода к морю, имеют право доступа к морю для осуществления свобод открытого моря, при этом свобода транзита через транзитные государства осуществляется всеми видами транспорта. Условия согласовываются посредством двусторонних, субрегиональных или региональных соглашений. Статья 127 Транзитные перевозки освобождаются от таможенных пошлин, налогов или сборов, за исключением сборов за конкретно оказанные услуги. Статья 130 Транзитные государства должны избегать задержек или технических трудностей в транзитном движении. Статья 131 Суда, плавающие под флагом государств, не имеющих выхода к морю, получают равное обращение в морских портах.

ЮНКЛОС укрепляет принцип свободного транзита, но опирается на соглашения между государствами, которые не всегда могут быть справедливыми или последовательно применяемыми.

Ограничения текущих правовых рамок

Хотя эти договоры обеспечивают правовую основу для транзитных прав, сохраняются несколько проблем:

Ограниченная ратификация: Не все соответствующие страны ратифицировали эти договоры, что снижает их глобальную применимость.

Не все соответствующие страны ратифицировали эти договоры, что снижает их глобальную применимость. Разрывы в имплементации: Даже среди ратифицировавших государств исполнение может быть непоследовательным, при этом РСНВМ сталкиваются с задержками, высокими издержками или дискриминационной практикой.

Даже среди ратифицировавших государств исполнение может быть непоследовательным, при этом РСНВМ сталкиваются с задержками, высокими издержками или дискриминационной практикой. Зависимость от двусторонних соглашений: Многие РСНВМ зависят от двусторонних или региональных соглашений, которые могут благоприятствовать транзитным государствам и не обладать последовательностью универсальной рамочной основы.

Многие РСНВМ зависят от двусторонних или региональных соглашений, которые могут благоприятствовать транзитным государствам и не обладать последовательностью универсальной рамочной основы. Инфраструктурные проблемы: Неадекватная транспортная инфраструктура в транзитных странах усугубляет задержки и издержки для РСНВМ.

Эти ограничения подчёркивают необходимость более надёжной и универсально обязательной рамочной основы для обеспечения справедливых транзитных прав.

Конференция LLDC3: Контекст и возможности

Обзор LLDC3

Конференция LLDC3, проводимая Туркменистаном, направлена на решение уникальных проблем, стоящих перед РСНВМ, среди которых 16 относятся к наименее развитым странам (НРС). С населением более 570 миллионов человек, РСНВМ сталкиваются с торговыми издержками, которые на 50% выше, чем у прибрежных государств, из-за их зависимости от транзитных стран. Тема конференции, «Налаживание партнёрских отношений во имя прогресса», подчёркивает сотрудничество, инновации и инвестиции для раскрытия потенциала РСНВМ.

Ключевые пункты повестки дня включают:

Устойчивая связанность: Продвижение беспрепятственных транзитных систем для повышения конкурентоспособности РСНВМ в мировой торговле.

Продвижение беспрепятственных транзитных систем для повышения конкурентоспособности РСНВМ в мировой торговле. Упрощение торговли: Использование торговли и региональной интеграции для сокращения барьеров.

Использование торговли и региональной интеграции для сокращения барьеров. Инвестиции в инфраструктуру: Мобилизация ресурсов для улучшения транспортной и логистической инфраструктуры.

Эти приоритетные направления тесно связаны с необходимостью укрепления транзитных прав, что делает LLDC3 идеальной платформой для продвижения этого вопроса.

Роль и перспективы Туркменистана

Как страна, не имеющая выхода к морю, Туркменистан имеет непосредственный интерес в транзитных правах. Исторически являясь ключевым пунктом на Великом Шёлковом пути, он теперь позиционирует себя как современный логистический и транспортный хаб. Такие инициативы, как система «единого окна» для торговли, внедрённая при поддержке ООН, упростили трансграничные процессы, зарегистрировав более 5000 пользователей и обработав 20 000 заявок за восемь месяцев. Программа транспортной дипломатии Туркменистана (2022–2025 гг.) также направлена на модернизацию его транспортной инфраструктуры и укрепление его роли в международных транзитных коридорах. Будучи принимающей стороной LLDC3, Туркменистан имеет хорошие возможности для того, чтобы выступать за расширение транзитных прав, потенциально выступая за новое международное положение.

Аргументы в пользу нового международного положения

Почему текущие рамки недостаточны

Несмотря на существование Конвенции 1965 года и ЮНКЛОС, РСНВМ продолжают сталкиваться со значительными проблемами:

Высокие торговые издержки: РСНВМ несут торговые издержки, значительно превышающие издержки прибрежных государств, часто из-за бюрократических проволочек и неадекватной инфраструктуры в транзитных странах.

РСНВМ несут торговые издержки, значительно превышающие издержки прибрежных государств, часто из-за бюрократических проволочек и неадекватной инфраструктуры в транзитных странах. Дисбаланс в переговорах: Двусторонние соглашения, хотя и распространены, могут благоприятствовать транзитным государствам, оставляя РСНВМ уязвимыми к невыгодным условиям или сбоям, как это видно на примере проблем Непала с транзитом через Индию.

Двусторонние соглашения, хотя и распространены, могут благоприятствовать транзитным государствам, оставляя РСНВМ уязвимыми к невыгодным условиям или сбоям, как это видно на примере проблем Непала с транзитом через Индию. Отсутствие универсальных стандартов: Отсутствие универсально обязательного договора означает, что транзитные права применяются непоследовательно, при этом некоторые РСНВМ сталкиваются с большими барьерами, чем другие.

Отсутствие универсально обязательного договора означает, что транзитные права применяются непоследовательно, при этом некоторые РСНВМ сталкиваются с большими барьерами, чем другие. Развитие мировой торговли: Растущая сложность глобальных цепочек поставок и рост цифровой торговли требуют обновлённых рамок для обеспечения того, чтобы РСНВМ не остались в стороне.

Эти проблемы показывают, что существующие договоры, хотя и являются основополагающими, не полностью решают системные проблемы, с которыми сталкиваются РСНВМ.

Предложение о новом положении

Новое международное положение, разработанное под эгидой Организации Объединённых Наций, могло бы устранить эти пробелы путём:

Стандартизации транзитных соглашений: Установление единообразных стандартов для транзитных соглашений для обеспечения справедливого отношения и предотвращения дискриминации.

Установление единообразных стандартов для транзитных соглашений для обеспечения справедливого отношения и предотвращения дискриминации. Обеспечения беспрепятственного прохода: Запрет чрезмерных сборов, задержек или произвольных ограничений со стороны транзитных государств, подобно концепции «мирного прохода» в ЮНКЛОС.

Запрет чрезмерных сборов, задержек или произвольных ограничений со стороны транзитных государств, подобно концепции «мирного прохода» в ЮНКЛОС. Создания механизмов разрешения споров: Предоставление рамок для разрешения конфликтов между странами, не имеющими выхода к морю, и транзитными государствами, обеспечивая подотчётность.

Предоставление рамок для разрешения конфликтов между странами, не имеющими выхода к морю, и транзитными государствами, обеспечивая подотчётность. Содействия инвестициям в инфраструктуру: Поощрение транзитных государств к инвестированию в транспортную инфраструктуру при поддержке международного финансирования и партнёрств.

Поощрение транзитных государств к инвестированию в транспортную инфраструктуру при поддержке международного финансирования и партнёрств. Учёта современных торговых потребностей: Учёт цифровой торговли, электронной коммерции и устойчивых транспортных решений для соответствия современным динамикам мировой торговли.

Такое положение основывалось бы на принципах существующих договоров, но обеспечивало бы более всеобъемлющую и подлежащую исполнению рамочную основу, гарантируя, что все РСНВМ имеют гарантированный доступ к морским портам.

Соответствие целям LLDC3

Акцент конференции LLDC3 на партнёрстве и связанности предоставляет стратегическую возможность для продвижения этого предложения. Ключевые заинтересованные стороны, включая глав государств, международные организации и частный сектор, могут сотрудничать для:

Оценки эффективности текущих транзитных соглашений.

Выявления пробелов в существующих правовых рамках.

Достижения консенсуса о необходимости нового положения.

Разработки дорожной карты для составления и ратификации нового договора или протокола.

Лидерство Туркменистана, учитывая его собственный опыт как страны, не имеющей выхода к морю, и его приверженность транспортной дипломатии, могло бы способствовать продвижению этой инициативы.

Потенциальные вызовы и соображения

Хотя аргументы в пользу нового положения сильны, необходимо решить несколько проблем:

Сопротивление со стороны транзитных государств: Прибрежные или транзитные государства могут сопротивляться дополнительным обязательствам, ссылаясь на суверенитет или экономические соображения.

Прибрежные или транзитные государства могут сопротивляться дополнительным обязательствам, ссылаясь на суверенитет или экономические соображения. Ратификация и исполнение: Новый договор потребует широкой ратификации и надёжных механизмов для обеспечения соблюдения.

Новый договор потребует широкой ратификации и надёжных механизмов для обеспечения соблюдения. Ограничения ресурсов: РСНВМ и транзитным государствам может потребоваться международная поддержка для инвестиций в инфраструктуру и наращивание потенциала.

РСНВМ и транзитным государствам может потребоваться международная поддержка для инвестиций в инфраструктуру и наращивание потенциала. Региональные различия: Разнообразные потребности РСНВМ в Африке, Азии, Европе и Южной Америке требуют гибкой, но всеобъемлющей рамочной основы.

Эти проблемы могут быть смягчены посредством инклюзивных переговоров, международного финансирования и партнёрств, что полностью соответствует теме LLDC3.

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Конференция LLDC3 в Туркменистане предоставляет критически важную возможность для решения транзитных проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю.

Хотя Конвенция о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю (1965 г.) и ЮНКЛОС обеспечивают важную защиту, их ограничения — ограниченная ратификация, непоследовательная имплементация и зависимость от двусторонних соглашений — подчёркивают необходимость нового, универсально обязательного международного положения.

Такая рамочная основа могла бы обеспечить безопасный, беспрепятственный и не связанный с чрезмерными расходами проход для РСНВМ, отражая ясность и применимость концепции «мирного прохода» в морском праве. Используя акцент конференции на партнёрстве и связанности, заинтересованные стороны могут выступать за трансформационный подход к транзитным правам, раскрывая экономический потенциал РСНВМ и способствуя созданию более справедливой глобальной торговой системы. /// nCa, 31 июля 2025 г.