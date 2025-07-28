Тарик Саиди

С 5 по 8 августа 2025 года в туристической зоне «Аваза», Туркменистан состоится Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3). Мероприятие пройдёт под девизом «Достижение прогресса через партнёрство». Этот саммит, на который соберутся мировые лидеры, политики и эксперты, призван найти решение уникальных проблем 32 таких стран, способствуя поиску инновационных путей и стратегическому сотрудничеству для развития торговли, транспортной связанности и устойчивого развития. — nCa аккредитован на этом крупном мероприятии.

Конференция сама по себе является важной площадкой для формирования будущего этих государств. Однако её место проведения в Туркменистане — стране, не имеющей выхода к морю, но принимающей мероприятие на берегу Каспия (внутреннего моря), — несёт глубокий символический и поэтический смысл. Он тесно переплетается с культурной душой туркменского народа и мудростью его великого поэта Махтумкули Фраги.

Поэтическое место: Аваза и Каспийское море

Выбор Авазы, живописного курортного комплекса на побережье Каспийского моря, в качестве места проведения LLDC3 — это удивительно поэтичное решение. Каспий, крупнейший в мире внутренний водоём, сам по себе является «запертым морем», имеющим лишь один искусственный выход к Мировому океану через Волго-Донской канал. Эта географическая особенность отражает положение развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), которые сталкиваются с высокими торговыми издержками и логистическими трудностями из-за отсутствия прямого доступа к морским торговым путям. Тем не менее, подобно Каспию, который процветает как важнейшая экосистема и экономический центр, несмотря на свою изоляцию, так и РСНВМ обладают огромным потенциалом, который ждёт своего раскрытия. Сопоставление страны без выхода к морю, принимающей международную конференцию на берегу внутреннего моря, создаёт ощущение гармонии между вызовами и возможностями — центральной темы как самой конференции, так и культурного этоса Туркменистана.

Аваза с её современной инфраструктурой, роскошными отелями и насыщенной культурной жизнью — наглядное свидетельство способности Туркменистана превращать географические ограничения в демонстрацию стойкости и амбиций. Конференц-центр, оснащенный высокоскоростным интернетом, кабинами для синхронного перевода и помещениями для двусторонних переговоров, будет принимать глав государств, официальных лиц ООН, парламентариев, лидеров частного сектора и представителей молодёжных организаций. Помимо официальных сессий, Туркменистан запланировал богатую культурную программу, включая торжественные приёмы, фестивали национальной кухни и выставки, которые пройдут на фоне сверкающих вод Каспия. Такая обстановка не только повышает практическую значимость конференции, но и наполняет её поэтическим смыслом, отражающим глубокую связь туркменского народа со своей землёй и его видение будущего, основанного на взаимосвязях.

Махтумкули Фраги: душа туркменской стойкости

В основе культурной самобытности Туркменистана лежит поэзия Махтумкули Фраги — поэта, философа и национального героя XVIII века, чьи произведения продолжают вдохновлять целые поколения. Стихи Махтумкули, пронизанные темами достоинства, единства и оптимизма, глубоко созвучны духу конференции LLDC3. Его поэзия часто говорит о способности человека преодолевать невзгоды, призывая сохранять гордость за свое наследие, а трудности рассматривать как возможности для роста. В строках, подобных «Пусть сердце твоё будет крепостью, неподвластной отчаянию», Махтумкули передаёт универсальную истину, которая напрямую обращается к чаяниям стран, не имеющих выхода к морю.

Для туркменского народа слова Махтумкули — это не просто литература, а руководство к жизни. Его поэзия воспевает силу, обретаемую в общности, красоту природы и важность упорства перед лицом трудностей. Эти темы органично переплетаются с целями LLDC3, где РСНВМ стремятся превратить свою географическую изоляцию в катализатор инноваций и сотрудничества. Подобно тому, как Махтумкули призывал свой народ находить силу в собственных ограничениях, конференция стремится дать РСНВМ возможность использовать партнёрские отношения, технологии и региональную интеграцию для преодоления барьеров на пути к торговле и развитию.

В 2025 году проведение конференции LLDC3 совпадает с празднованием 30-летия нейтралитета Туркменистана и Международным годом мира и доверия, что ещё больше усиливает символическое значение этого события. Видение гармонии и взаимного уважения, заложенное Махтумкули, находит отражение во внешней политике Туркменистана, которая делает акцент на добрососедстве и глобальном сотрудничестве — принципах, лежащих в основе конференции и её стремления к партнёрству.

Превращение вызовов в возможности

32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, с населением более 517 миллионов человек, сталкиваются с серьёзными проблемами из-за отсутствия прямого доступа к морским путям. Высокие торговые издержки, зависимость от транзитных стран и ограниченная инфраструктура часто препятствуют их интеграции в мировые рынки. Однако, подобно туркменскому народу, который процветал в условиях своей географии, эти страны определяются не ограничениями, а своим потенциалом. LLDC3 в рамках Авазинской программы действий (APoA) ставит своей целью развитие уроков Венской программы действий (2014–2024 гг.) для ускорения прогресса в таких областях, как упрощение процедур торговли, цифровая связанность, устойчивость к изменению климата и устойчивая энергетика.

Повестка дня конференции отражает тот же оптимизм и решимость, которые пронизывают поэзию Махтумкули. Содействуя многостороннему партнёрству — между правительствами, частным сектором, гражданским обществом и молодёжью — LLDC3 стремится превратить страны из «сухопутных» в «связанные по суше», создавая новые пути для экономического роста и глобальной интеграции. Мероприятие будет включать пленарные заседания, круглые столы высокого уровня и форумы, посвященные важнейшим вопросам, таким как структурная трансформация, региональная связанность и снижение риска стихийных бедствий. Стратегическое расположение Туркменистана на перекрестке международных транспортных сетей, что подтверждается его ролью в возрождении Великого Шелкового пути, подчёркивает приверженность этим целям.

Культурное и поэтическое наследие

Проведение LLDC3 в Авазе — это больше, чем просто логистический выбор. Это праздник способности Туркменистана вплетать свое культурное наследие в глобальный диалог. Поэзия Махтумкули Фраги с её призывом принимать вызовы с достоинством и оптимизмом служит негласным гимном этой конференции. Когда делегаты соберутся на берегу Каспийского моря, им напомнят, что даже в изоляции есть возможности — в партнёрстве, в инновациях и в том общем человеческом духе, который так красноречиво воспел Махтумкули.

Принимая LLDC3, Туркменистан не только вносит свой вклад в глобальный диалог о странах, не имеющих выхода к морю, но и приглашает весь мир стать свидетелем своего собственного пути по превращению географических ограничений в площадку для прогресса. Как сказал Махтумкули: «Пусть из огня сердца поднимется надежда». На конференции LLDC3 эта надежда осветит путь вперёд для стран, не имеющих выхода к морю, превращая вызовы в возможности для более связанного и процветающего будущего. /// nCa, 28 июля 2025 г.