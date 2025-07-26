Президент Туркменистана принял вновь назначенного Посла Китая

25 июля, Президент Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Туркменистане Цзи Шуминя, который вручил главе государства верительные грамоты.

В начале встречи дипломат отметил, что его страна придаёт большое значение развитию стратегического сотрудничества с Туркменистаном. Он также передал главе государства и Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову приветствия от Председателя КНР Си Цзиньпина.

Как было отмечено, в Китае высоко ценят выдвигаемые Туркменистаном важные международные инициативы, которые неизменно пользуются широкой поддержкой со стороны всего мирового сообщества.

Поприветствовав Посла, Президент Сердар Бердымухамедов выразил уверенность, что в период своей деятельности на этом ответственном посту Цзи Шуминь внесёт свой достойный вклад в дальнейшее успешное развитие и укрепление всесторонних отношений между двумя странами.

Передав ответные пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Президент Бердымухамедов подчеркнул, что Китайская Народная Республика является для Туркменистана одним из важнейших стратегических партнёров.

«Мы придаём большое значение дальнейшему расширению межгосударственного диалога на всех уровнях. Наши страны связывают многовековые дружественные отношения, а нынешнее сотрудничество строится на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия», – сказал Президент.

Глава государства особо отметил важность своей встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином на полях второго саммита «Центральная Азия – Китай» в Астане, в ходе которой была подтверждена взаимная приверженность обеих стран углублению всестороннего сотрудничества и реализации достигнутых договорённостей.

Приоритетным направлением межгосударственных отношений является экономическая сфера. Китай на протяжении многих лет выступает основным торгово-экономическим и инвестиционным партнёром Туркменистана. Примером эффективного сотрудничества в энергетической сфере выступает газопровод Туркменистан–Узбекистан–Казахстан–Китай.

Туркменистан также выступает за дальнейшую координацию выдвинутой им стратегии «Возрождение Великого Шёлкового пути» и сопряжённой с ней инициативы Китая «Один пояс, один путь».

В культурно-гуманитарной сфере особое внимание уделяется углублению связей в области науки и образования, здравоохранения и культуры.

В завершение встречи Посол Цзи Шуминь заверил, что приложит все усилия для дальнейшего углубления и расширения традиционно дружественных межгосударственных отношений. ///nCa, 26 июля 2025 г.