30 лет нейтралитета: СНГ отмечает миролюбивую политику Туркменистана и созидательное партнерство

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Постоянного Нейтралитета Туркменистана, состоялось 23 июля в Минске. Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Республике Беларусь, сообщает Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Встречу открыл Посол Туркменистана в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах Содружества Независимых Государств Назаргулы Шагулыев, который рассказал присутствующим о важности нейтрального статуса Туркменистана в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений на международной арене.

«Этот статус не только определяет наши позиции, но и является основой нашей миролюбивой политики, направленной на укрепление стабильности и сотрудничества в регионе и мире», – подчеркнул дипломат.

С важной вехой в истории независимого Туркменистана его представителей поздравил Постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров.

Заместитель Генерального секретаря Содружества Независимых Государств Нурлан Сейтимов в своем выступлении отметил, что в СНГ, в работе которого деятельно участвует Туркменистан, с уважением относятся к нейтральному статусу государства.

«В современном мире в условиях нынешней турбулентности в международных отношениях, нарастания традиционных и новых вызовов и угроз особое признание и уважение заслуживает неизменный принцип Нейтрального Туркменистана – обеспечивать разрешение спорных вопросов и противоречий в международных делах политическими и дипломатическими средствами, содействовать установлению справедливого и созидательного миропорядка. Будучи ассоциированным членом СНГ, Туркменистан выстраивает свои отношения со странами – участницами Содружества на принципах добрососедства, уважения взаимных интересов, равноправного взаимовыгодного партнерства. За годы взаимодействия в рамках Содружества нейтральный Туркменистан зарекомендовал себя как инициатор и активный участник многих созидательных программ и проектов», – подчеркнул Нурлан Сейтимов.

В качестве примера дипломат привел разработанные по инициативе Туркменистана Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников СНГ и Программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами СНГ.

Данные документы, по его словам, нашли позитивный отклик и поддержку в странах Содружества, их принятие явилось мощным стимулом для укрепления совместных позиций государств по ключевым региональным и глобальным проблемам.

По мнению Нурлана Сейтимова, эффективность проводимой политики позитивного нейтралитета, ее соответствие интересам международного сообщества была подтверждена фактом инициативы Туркменистана о принятии Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия.

«Практическая реализация этой идеи придала новый импульс международному взаимодействию в целях выработки конкретных мер по снижению напряженности, мирному, политико-дипломатическому урегулированию споров и противоречий, преодолению кризиса доверия и взаимопонимания, упрочению мира на планете, что является важнейшим условием устойчивого развития», – сказал заместитель Генерального секретаря СНГ.

Нурлан Сейтимов также напомнил, что в 2026 году СНГ отметит свое 35-летие.

«Потенциал экономических и управленческих инструментов Содружества, созданных за эти годы, позволяет успешно справляться с самым широким кругом задач. Важный вклад в развитие нашего интеграционного взаимодействия неизменно вносит и дружественный Туркменистан», – отметил Сейтимов.

В завершении своего выступления он выразил уверенность, что в последующие годы, как и ранее, проявится дальновидный и во многом новаторский подход туркменского руководства к вопросам расширения сотрудничества с партнерами по Содружеству. ///nCa, 23 июля 2025 г.