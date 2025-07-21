ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана запускают национальную программу переквалификации для повышения компетенций в сфере социальной работы

21 июля 2025 года, Ашхабад — Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана совместно с ЮНИСЕФ запустили новую программу обучения, направленную на повышение квалификации и переквалификации для специалистов по социальной работе по всей стране для развития их ключевых профессиональных компетенций. Программа стартовала в июне и продлится до декабря 2025 года, охватывая пять комплексных модулей. Темы модулей основаны на сильной теоретической базе, и ставят задачей формирование профессиональных компетенций в вопросах этики и коммуникации в работе с благополучателями, методы социальной работы, планирование и предоставление услуг, а также вопросы профессионального развития.

Программа базируется на пятилетнем опыте ЮНИСЕФ и Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана по подготовке и переподготовке кадров социальной сферы, проведению супервизий, а также на опыте разработки программы Бакалавриата по Социальной работе совместно с Министерством образования Туркменистана. Учебные материалы были обновлены в тесном сотрудничестве с профильными министерствами и приведены в соответствие с международными и национальными стандартами, нормативами и практиками. Обучение построено на интерактивных методах — групповой работе, ролевых играх и обсуждении практических кейсов.

Первый модуль, прошедший в онлайн-формате, успешно завершился в июле. В нем приняли участие более 60 специалистов: специалисты по социальной работе, руководители учреждений социального обслуживания, а также преподаватели из Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Сейдинского педагогического института. В течение пяти недель участники изучали теоретические и правовые основы социальной работы, международное и национальное законодательство, этические принципы, стандарты и порядок оказания услуг, а также практические инструменты работы с уязвимыми группами населения. Тематика модуля включала также семейную психологию, развитие ребенка, вмешательство в кризисных ситуациях, инвалидность и защиту прав детей.

Во время сессий участники глубоко изучали такие темы, как этапы развития человека, права ребенка, критерии уязвимости, профессиональная этика и основы кейс менеджмента. Через групповые обсуждения и примеры из практики они учились определять потребности семьи, выявлять риски и оказывать поддержку детям в сложных жизненных ситуациях.

«Обучение помогло мне лучше понять мои обязанности», — отметил Мердан Агабаев, специалист по социальной работе из Тедженского этрапа. «Теперь я увереннее применяю методы социальной работы, лучше понимаю этические принципы и чувствую, что могу оказывать поддержку семьям более эффективно».

До конца года запланированы ещё два очных модуля, которые будут посвящены техникам работы с благополучателями, планированию услуг по поддержке семей и мониторингу прогресса. Общая цель программы — сформировать квалифицированную и профессиональную социальную службу, способную эффективно поддерживать и защищать детей и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

ЮНИСЕФ продолжит поддерживать развитие профессии социальной работы в Туркменистане, содействуя укреплению национального потенциала и обеспечивая условия для непрерывного профессионального роста. Благодаря этой инициативе ЮНИСЕФ стремится к тому, чтобы каждый ребенок и каждая семья в стране получали необходимую помощь и поддержку. ///nCa, 21 июля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)