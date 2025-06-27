Посол КНР завершает свою дипломатическую миссию в Туркменистане

26 июня 2025 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэном, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе встречи стороны оценили нынешний уровень и перспективы развития туркмено-китайского двустороннего сотрудничества. Дипломаты затронули вопросы развития связей в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Отмечено успешное взаимодействие Туркменистана и Китая в рамках международных организаций, в частности ООН.

Министр иностранных дел Туркменистана выразил признательность Послу КНР за его личный вклад в укрепление двусторонних связей и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь, Посол выразил искреннюю признательность туркменской стороне за всестороннюю поддержку и содействие в осуществлении его дипломатической миссии. ///МИД Туркменистана, 26 июня 2025 г.