Делегация Туркменистана в Германии: Обмен опытом в области энергетики и климата

С 23 по 28 июня 2025 года проходит ознакомительный визит в Германию делегации Туркменистана, в состав которой вошли представители Министерства образования, Министерства энергетики и Государственного энергетического института Туркменистана.

Визит организован Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта «Европейский Союз для зеленого развития Туркменистана: политический диалог и действия в области изменения климата на 2024–2028 годы», сообщает минобразования Туркменистана.

Целью визита является дальнейшее укрепление взаимодействия между Министерством энергетики Туркменистана, Государственным концерном «Туркменгаз» и Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) на основе подписанного 14 мая 2024 года Меморандума о взаимопонимании. Данный проект направлен на углубление сотрудничества между научно-исследовательскими центрами и высшими учебными заведениями Туркменистана и Европы в качестве поддержки Европейского Союза «зеленому» развитию Туркменистана.

Исходя из этих задач, основным содержанием визита является укрепление взаимовыгодного сотрудничества, содействие обмену опытом и знаниями между туркменской и германской сторонами в научно-образовательной сфере. В частности, в ходе визита планируется обсуждение ключевых аспектов будущих Меморандумов о взаимопонимании с ведущими университетами Германии — Клаустальским Техническим университетом и Университетом имени Мартина Лютера в Галле-Виттенберге — с целью развития сотрудничества в области научных исследований.

Кроме того, важнейшей задачей взаимодействия с этими вузами является объединение усилий по изучению передовых зеленых технологий в целях сокращения выбросов углерода, развития возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и разработки устойчивых экологических решений, способствующих достижению климатических целей Туркменистана и Европейского Союза.

В первый день визита туркменская делегация провела встречу с представителями Федерального министерства иностранных дел Германии. В ходе переговоров обсуждены вопросы международной энергетической безопасности, устойчивого развития, а также стратегии международного энергетического сотрудничества Германии и перспективы двусторонних взаимовыгодных отношений в данной области.

Также состоялась встреча с представителями Федерального министерства экономики и действий по борьбе с изменением климата Германии, в ходе которой стороны обсудили вопросы реализации потенциала возобновляемых источников энергии, внедрения энергосберегающих технологий, современных инновационных решений в энергетическом секторе, а также возможности сотрудничества в этих сферах.

В этот же день туркменская делегация посетила Федеральное министерство науки, технологий и космоса Германии, где были обсуждены вопросы государственной политики в сфере высшего образования, финансирования научных исследований в области энергетики и экологических технологий, а также реализации академических программ обмена в области возобновляемой энергетики.

Ознакомительный визит туркменской делегации в Германию продолжается.///nCa, 26 июня 2025 г.