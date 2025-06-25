Телефонный разговор с государственным министром Соединенного Королевства

24 июня 2025 года состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмета Гурбанова с государственным министром Соединенного Королевства по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути.

В ходе беседы была выражена благодарность британской стороны руководству Туркменистана за оказанное содействие для выезда граждан Соединённого Королевства из Ирана в связи с трудной ситуацей, сложившейся на Ближнем Востоке.

Было отмечено, что данный шаг ещё раз демонстрирует приверженность Туркменистана принципам гуманизма.

Кроме этого, стороны затронули вопросы сотрудничества между Туркменистаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии в политико-дипломатической и торгово-экономической сферах.

В частности, отмечена результативность участия представителей частного сектора Великобритании в международном форуме по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT-2025), прошедшем в Ашхабаде в марте текущего года.

Дипломаты обсудили региональную тематику, а также предстоящие мероприятия, намеченные к проведению во втором полугодии текущего года в двустороннем и многостороннем форматах. В этой связи подчеркнута важность поддержания системного диалога между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В заключение беседы ещё раз выражена благодарность британской стороны в адрес Туркменистана за оказанное гуманитарное содействие гражданам Соединённого Королевства. ///МИД Туркменистана, 24 июня 2025 г.