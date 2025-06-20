Прошел симпозиум на тему многопланового сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном

В Центре анализа международных отношений (ЦАМО) состоялся научно-практический симпозиум на тему «Многоплановое сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Туркменистаном: достижения и перспективы».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии открытия председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев отметил позитивную динамику в развитии отношений между двумя странами. Он подчеркнул, что два дружественных государства с общими историей, культурным наследием и ценностями вступили в новый этап сотрудничества в сферах энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры, гуманитарных связей и международной дипломатии.

«В октябре в Баку состоится саммит Организации тюркских государств (ОТГ). В его рамках традиционно проводится форум аналитических центров. Мы были бы рады видеть наших коллег из Туркменистана на этих мероприятиях», — добавил он.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов в своем выступлении подчеркнул развитие связей между Азербайджаном и Туркменистаном, расширение нашего сотрудничества в сфере транспорта и логистики. На днях была отмечена 33-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами. В результате целенаправленной политики лидеров двух стран наше сотрудничество еще больше расширяется.

Было подчеркнуто, что, несмотря на отсутствие сухопутной границы между Азербайджаном и Туркменистаном, Каспийское море играет роль моста между двумя странами.

«Сегодня Азербайджан стал логистическим центром Евразии. Интенсивно используется Алятский международный морской торговый порт», — отметил С. Шарифов.

Он также указал на значительный потенциал в таких сферах, как транскаcпийское сотрудничество, энергетическая безопасность и переход к зеленой энергетике.

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов отметил, что укрепление связей с братским Азербайджаном является одним из приоритетных направлений внешней политики его страны.

«Отношения между нашими странами развиваются по восходящей в политической, экономической, транспортно-логистической, нефтегазовой сферах. Мы высоко ценим и дорожим тем, что Азербайджан поддерживает инициативы Туркменистана на международных платформах. Азербайджан для нас братская страна и мы будем последовательно укреплять наши связи, используя весь имеющийся потенциал», — подчеркнул он.

Посол отметил, что в настоящее время Туркменистан активно диверсифицирует свой экспортный потенциал по различным направлениям. В частности, оцениваются возможности увеличения транспортировки энергоресурсов на рынки третьих стран через Каспийское море, по территориям Азербайджана и Турции.

Он также сообщил, что на экспертном уровне ведутся работы по созданию технико-экономического обоснования для прокладки волоконно-оптического кабеля между Туркменистаном и Азербайджаном по дну Каспийского моря: «Эта сфера также имеет большое значение для создания цифровых услуг на Южном Кавказе, Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Южной Азии», — подчеркнул он.

Директор Центра стратегических исследований при Институте международных отношений МИД Туркменистана Шири Шириев заявил, что если ранее нейтралитет воспринимался как изоляция, то сегодня он превратился в активную дипломатическую позицию. «Туркменистан позиционирует себя как государство, продвигающее концепцию нейтралитета в качестве средства мира, диалога и международного сотрудничества. Нейтральные страны могут играть важную роль в устранении последствий глобальных разногласий», — отметил он.

По словам Ш.Шириева, Туркменистан, как и братский Азербайджан, активно участвует в развитии международных транспортных маршрутов, в том числе Транскаспийского коридора, а также транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад. Туркменистан стремится стать логистическим центром, соединяющим Европу и Азию, тем самым расширяя свои экономические и политические связи.

Мероприятие продолжилось панельными заседаниями.

В рамках первой панели было проведено всестороннее обсуждение различных аспектов азербайджано-туркменского сотрудничества.

С докладами выступили депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-туркменским межпарламентским связям Танзиля Рустамханлы, эксперт в области транспорта и логистики Рауф Агамирзоев и ведущий советник ЦАМО Роза Байрамлы. Они поделились мнениями о перспективах развития транспортных коридоров в Каспийском регионе, совместного использования энергетических ресурсов и гуманитарного сотрудничества.

На втором панельном заседании на тему «Статус постоянного нейтралитета Туркменистана как эффективный инструмент укрепления мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях» выступили член правления ЦАМО Джавид Велиев, руководитель Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов и политолог, историк, телеведущий Теймур Атаев. Они раскрыли значение концепции нейтралитета в контексте международного права и дипломатии.

Мероприятие завершилось сессией в формате вопросов и ответов.///опубликовано Центром Анализа Международных Отношений