В Бухаресте открылась выставка к 30-летию нейтралитета Туркменистана

16 июня, 2025 года в Национальном музее села им. Димитрие Густи в Бухаресте состоялось торжественное открытие культурной выставки «Гармония через наследие: 30 лет нейтралитета Туркменистана». Мероприятие приурочено к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана и объявлению 2025 года Международным годом мира и доверия.

В церемонии приняли участие главы дипломатических миссий, представители министерств Румынии, академических и культурных кругов, студенты и СМИ. С приветственными речами выступили директор музея Паула Попою, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Румынии Аннамаммет Аннаев и Государственный секретарь Министерства культуры Румынии Диана Бачуна.

Выступающие подчеркнули важность культурного диалога и межгосударственного сотрудничества, выразив благодарность за возможность представить богатое культурное наследие Туркменистана широкой румынской аудитории.

В своём выступлении Посол Аннаев отметил, что нейтралитет Туркменистана, признанный международным сообществом и закреплённый в Конституционном законе, является неотъемлемой частью внутренней и внешней политики страны. Он также подчеркнул вклад Туркменистана в укрепление глобального мира и стабильности, развитие партнёрства с международными организациями, а также включение туркменских объектов и традиций в списки ЮНЕСКО.

Посол также отметил устойчивые связи между Туркменистаном и Румынией в таких сферах, как культура, образование, энергетика и транспорт. «Сегодняшняя выставка – ещё один мост культурной дипломатии, соединяющий народы наших стран», – подчеркнул он, выразив благодарность принимающей стороне за тёплый приём и сотрудничество.

Выставка будет открыта для посетителей в течение 30 дней – символического отражения 30-летия нейтралитета Туркменистана. В её рамках прошли культурные выступления, мастер-классы и тематические экскурсии. ///nCa, 16 июня 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)