Туркменистан придает больше значение развитию стратегических отношений с Россией

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и всему народу страны по случаю Дня России.

«Туркменистан придаёт большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией», – подчеркнул Президент Туркменистана, выразив уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнёрство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. ///nCa, 12 июня 2025 г.