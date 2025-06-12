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Туркменистан придает больше значение развитию стратегических отношений с Россией

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравления Президенту России Владимиру Путину и Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину и всему народу страны по случаю Дня России.

«Туркменистан придаёт большое значение развитию стратегических отношений с Российской Федерацией», – подчеркнул Президент Туркменистана, выразив уверенность, что совместными усилиями туркмено-российское партнёрство будет и впредь динамично развиваться по различным направлениям. ///nCa, 12 июня 2025 г. 

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