Годовой товарооборот между Туркменистаном и Россией превышает 1,6 млрд.долл. США

В Ашхабаде состоялся официальный приём в честь Дня России, организованный посольством Российской Федерации в Туркменистане, сообщает туркменский новостной портал Türkmenistan habarlar portaly.

Приветствуя гостей торжества, Посол России в Туркменистане Иван Волынкин отметил, что День России является главным государственным праздником страны и символизирует единство народа и преемственность поколений.

В своём выступлении он подчеркнул, что долгие традиции дружбы и общая история стали фундаментом стратегического сотрудничества между Россией и Туркменистаном. Волынкин отметил личный вклад национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление партнёрства между странами.

По его словам, взаимоотношения России и Туркменистана способствуют постепенному наращиванию двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.

Посол также сообщил, что к концу июня ожидается официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

От имени Правительства Туркменистана выступил заместитель Председателя Кабинета Министров Ходжамурад Гельдымурадов.

Гельдымурадов отметил, что за годы независимости товарооборот между странами превысил 60 миллиардов долларов.

По данным за шесть месяцев 2025 года, объём торговли вырос на 58%. Россия является одним из основных торговых партнёров Туркменистана с годовым товарооборотом свыше 1,6 миллиарда долларов.

Сотрудничество охватывает политику, экономику, культуру и науку. Большой потенциал для партнерства имеется в энергетике, транспорте и цифровой экономике.

Успешно развивается сотрудничество в области образования.

На вечере прозвучали различные песни. Исполнена композиция «Вперёд, только вперёд, край родной – Туркменистан!» на туркменском языке, созданная Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Сотрудники Русского дома в Туркменистане представили песню «Матушка-Земля» российской певицы и актрисы Татьяны Сергеевны. Артисты также исполнили русские народные танцы. ///nCa, 12 июня 2025 г.