День России: сила в единстве и верности Отечеству

И.K.Волынкин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Туркменистане.

Истоки российского государства берут начало более тысячи лет назад в Великом Новгороде, Муроме, Суздале, Смоленске, Старой Ладоге, Изборске и других древних русских городах. Это корни нашей цивилизации, колыбель Руси – крупнейшей европейской державы своей эпохи, которая сплотила славянские, угро-финские, тюркские и другие племена от Балтики до Черноморья. Её величие и мощь крепли и развивались во времена Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Все эти вехи образуют неразрывное целое с современной Россией.

Нашей стране довелось пережить немало переломных моментов и суровых испытаний. Но многонациональный народ России всегда достойно, с честью превозмогал все трудности. Верность Отечеству была, есть и будет стержнем его единства и несгибаемости. И поныне деятельная любовь к Родине, ответственность за её судьбу, готовность каждого участвовать в решении общенациональных задач являются залогом нерушимости суверенитета России и основой для защиты национальных интересов.

Сегодня, 12 июня, мы отмечаем День России в ознаменование непрерывного тысячелетнего пути нашей Отчизны. Ровно тридцать пять лет прошло с момента принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Именно с этим событием изначально связывали данный праздник, но со временем он приобрёл гораздо более широкое и ёмкое значение. С родной страной нас связывают самые искренние, тёп­лые чувства, гордость за свершения предков и забота о её настоящем и будущем. Главная же заслуга в развитии и укреплении российской державы неизменно принадлежит её гражданам, их труду, сплочённости и преданности Отечеству.

Традиции празднования Дня России крепнут год от года, становясь ярким проявлением всенародного единства. В Георгиевском зале Кремля проходит торжественная церемония вручения государственных премий и звания Героя Труда выдающимся учёным, деятелям культуры, инженерам и новаторам, чьи достижения способствуют стремительному развитию страны. По всей необъятной России – от Калининграда до Сахалина – проходят объединяющие миллионы граждан грандиозные народные гуляния: фестивали, концерты, спортивные праздники и исторические реконструкции. В рамках акции «Мы – граждане России!» тысячи молодых людей в этот день получают свой первый ­паспорт, ощущая связь поколений и ответственность перед страной. А акция «Российский триколор» делает наш государственный флаг поистине всенародным национальным символом. Стало доброй традицией, подчёркивающей ценность семьи как основы общества, заключение браков в этот знаменательный день.

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина 2025 год ­объявлен Годом защитника Отечества – в честь 80-летия Великой Победы и в дань уважения воинам, отстаивающим безопасность государства в наши дни. Испытания Великой Отечественной войны стали одной из важнейших страниц общей истории, объединяющей народы России и Туркменистана. Эта священная дата широко отмечается в наших странах.

Примером активного двустороннего взаимодействия стал состоявшийся 13–18 мая в Казани XVI Международный экономический форум «Россия–Исламский мир KazanForum», на котором представительную делегацию Туркменистана возглавил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов. В ходе этого визита состоялся телефонный разговор Героя-Аркадага с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Убеждён, что регулярный российско-­туркменский диалог является важнейшим фактором, влияющим на развитие всего комплекса межгосударственных связей в духе углублённого стратегического партнёрства.

Хочу отметить активизацию межпарламентского сотрудничества.

29 марта Туркменистан для участия в Международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей» посетила заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации И.Ю.Святенко. В рамках визита она встретилась с Огулджахан Атабаевой, вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. 6 апреля на полях прошедшей в Ташкенте 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко провела переговоры с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Наши страны плодотворно взаимодействуют в образовательной и культурно-гуманитарной сферах. В настоящее время в России обучаются более 47 тысяч туркменских студентов, из которых 7 тысяч получают высшее образование безвозмездно за счёт российского бюджета.

Неизменный интерес в Туркменистане вызывают гастроли российских исполнителей. В первом полугодии в Ашхабаде с аншлагами прошли концерты заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова, солиста Московского театра «Новая Опера» имени Е.В.Колобова Ильи Кузьмина, а также музыкальных коллективов «Хор Турецкого» и «SOPRANO». Восторженные отзывы у столичной публики снискал состоявшийся в конце марта фестиваль российского кино.

Россия традиционно является одним из главных торговых партнёров Туркменистана. На территории страны успешно работают такие крупные российские корпорации, как ПАО «Газпром», ПАО «Татнефть», ПАО «Камаз», группа компаний «Возрождение» и другие.

Важную роль в развитии дружественных отношений играют межрегиональные связи. Среди российских субъектов лидерами по взаимодействию с туркменскими коллегами являются Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Астраханская и Челябинская области. В Ашхабаде, Аркадаге и других туркменских городах всё чаще проходят научные конференции с широким международным участием, спортивные соревнования, олимпиады среди учащихся, на которых присутствуют представители российских регионов.

На международной арене с удовлетворением отмечаем близость подходов России и Туркменистана к ключевым глобальным и региональным проблемам, в том числе в вопросах обеспечения мировой безопасности. Безусловно, приветствуем сложившуюся практику взаимной поддержки в Организации Объединённых Наций. Важной вехой стало принятие на пленарном заседании 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Туркменистана Резолюции «2025 год – Международный год мира и доверия», соавтором которой также стала и Российская Федерация. Наши интересы близки или совпадают и в других многосторонних структурах, включая СНГ, «Каспийскую пятёрку» и ОБСЕ. Стоит отметить, что в текущем году Туркменистан является сопредседателем, а в следующем году станет председателем во всех высших органах Содружества Независимых Государств.

Россия высоко ценит сложившиеся братские отношения с Туркменистаном. Уверен, что их дальнейшее укрепление отвечает коренным интересам обоих государств и направлено на обеспечение процветания наших стран, а также стабильности и безопасности в Центральной Азии, Прикаспийском регионе и в мире в целом. ///газета «Нейтральный Туркменистан», 12 июня 2025 г.