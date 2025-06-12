БОМКА 10 укрепляет потенциал цифровой криминалистики в Туркменистане

С 9 по 11 июня в Ашхабаде, финансируемая ЕС Программа содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) организовала тренинг по использованию программного обеспечения для цифровой криминалистики, его функциональных возможностей и практического применения в уголовных расследованиях.

Тренинг провели эксперты БОМКА 10 из Службы охраны государственной границы Литвы. В нём приняли участие представители Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. В течение трех дней участники на практике изучили, как настраивать цифровое оборудование, извлекать и анализировать данные с мобильных устройств на базе Android и iOS, составлять подробные отчеты и отрабатывать навыки цифровой экспертизы под руководством экспертов.

Тренинг был организован в рамках Компонента 2 Программы БОМКА 10 “Повышение потенциала в области раскрытия нарушения” направленного на поддержку правоохранительных органов и внедрение современных методов расследования с использованием современных технологий. ///БОМКА 10, 12 июня 2025 г.