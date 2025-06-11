Президент Узбекистана принял вице-премьера Туркменистана, курирующего торговый сектор

В рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева, сообщает официальный вебсайт Президент Узбекистана.

В начале встречи вице-премьер передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова.

Стороны рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Особое внимание уделено вопросам формирования новой повестки полномасштабного сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической, водохозяйственной сферах, усилению кооперации в различных отраслях экономики.

Подчеркнута также важность тщательной подготовки к предстоящим Форуму регионов, а также ряду совместных деловых и культурных мероприятий. ///nCa, 11 июня 2025 г.