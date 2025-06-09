Туркмено-китайское научное сотрудничество: исследования Каракумов и обмен опытом

В рамках укрепления научного сотрудничества туркмено-китайская группа учёных из Национального института пустынь, растительного и животного мира (НИПРЖМ) Министерства охраны окружающей среды Туркменистана и Синьцзянского института экологии и географии Китайской Академии наук посетила ряд исследовательских площадок в пустыне Каракумы, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Расположенный в 60 км севернее Ашхабада в Центральных Каракумах, стационар «Garryköl» служит многолетней базой для изучения сбора осадков на такырах в пустынных условиях.

Старший научный сотрудник лаборатории лесов и пастбищ Гульджамал Курбанмамедова провела для китайских коллег экскурсию, рассказав об истории фисташковых посадок на барханах, уходе за деревьями возрастом до 40 лет и молодыми саженцами, а также показала питомник саксаула. Китайских учёных, знакомых с суровыми условиями пустыни Гоби, особенно впечатлили плодоносящие фисташки настоящие.

Особое внимание уделено режиму полива и накоплению воды. Наклонённый такыр площадью 150 га и вместительный ров собирают весенние паводки. Остатки влаги на дне водоёма поддерживают вегетацию верблюжьей колючки, кузинии и других растений. Вода, собранная в бочках во время осадков, используется летом для орошения, а колодец обеспечивает дополнительный источник в засушливый сезон. Эта отлаженная система позволяет сохранять и расширять коллекцию растений.

Китайская делегация также осмотрела участки барханов с выполненными мерами по закреплению песков и фитомелиорации, в том числе вокруг площади рынка «Altyn asyr» под Ашхабадом.

Заведующий лабораторией мониторинга опустынивания и закрепления песков Халмухаммет Атаев отметил, что после анализа «розы ветров» пески закрепили камышовыми матами на площади 30 га.

Внутри рынка создана культурная зона с боскетами, хвойными и лиственными растениями (20 тыс. саженцев сосны эльдарской, туи восточной и шелковицы) на капельном орошении. Снаружи высажены саксаул, кандым и черкез (80 тыс. саженцев), что предотвращает перенос песка. Спустя 14 лет рынок превратился в комфортную площадку без ветра и песка.

Гости осмотрели сардобу, изучили видовой состав растительности и наблюдали отгонный выпас овец и верблюдов-дромедаров породы арвана. Визит продолжился в Научно-экспериментальном центре «Çalyş» заповедника «Bereketli Garagum». Культурная программа включала осмотр достопримечательностей Ашхабада и посещение города Аркадаг, где учёные ознакомились с административным зданием АПК.

Руководитель делегации, заместитель директора Синьцзянского института экологии и географии, профессор Абудувайли Джилили подчеркнул ценность обмена опытом: «Это уже второй наш визит в Туркменистан, что позволило глубже постичь особенности освоения Каракумов, защиты хрупких природных комплексов. Наши пустыни в Китае по площади чуть меньше Каракумов, однако мы решаем схожие задачи, проводим облесение и рекультивацию, подготавливаем земли под строительство, словом, наше общение было взаимно полезным. Надеемся, что научное содружество принесёт плоды, необходимые обеим сторонам». ///nCa, 9 июня 2025 г.