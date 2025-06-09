Национальный павильон Туркменистана на EXPO-2025 в Осаке ставит рекорды по посещаемости

В японском городе Осака продолжает работу Всемирная выставка EXPO-2025, и одним из самых популярных павильонов среди стран-участниц стал Национальный павильон Туркменистана, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно опросам общественного мнения, проведённым японским телеканалом ABC, павильон Туркменистана занял почётное третье место среди всех представленных на выставке. Только за один день, 31 мая, из 190 000 посетителей EXPO-2025 24 000 человек посетили туркменский павильон, что подчёркивает его популярность.

Здание павильона выполнено в форме скруглённого треугольника, символизирующего обновление и устойчивое развитие. Его крыша отражает образ «gülýaka» — традиционного женского украшения туркменского народа, а внешнее оформление вдохновлено песками пустыни Каракумы, мотивами туркменского ковра, изображением ахалтекинского скакуна и уникальной природой страны. При строительстве использовались экологически чистые материалы, что подчёркивает приверженность Туркменистана принципам устойчивости.

На первом этаже павильона иммерсивный выставочный зал знакомит гостей с историей, культурой, экономическим развитием и природными богатствами Туркменистана.

На втором этаже посетители могут узнать о достижениях «умного» города Аркадаг, а также о работе министерств и ведомств страны. Особое внимание уделено лекарственным растениям, произрастающим в различных экосистемах Туркменистана, подчёркивая их уникальность и значение.

Третий этаж – здесь гости могут попробовать блюда туркменской национальной кухни и посетить чайхану с национальным декором, погружаясь в культуру и традиции народа.

Национальный павильон Туркменистана на EXPO-2025 представляет всестороннюю картину достижений страны в социально-экономической сфере, производстве, культуре, наследии, предпринимательстве, услугах, науке, образовании, спорте, здравоохранении. ///nCa, 9 июня 2025 г.