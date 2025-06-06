Президенты Туркменистана и Ирана провели телефонный разговор

5 июня состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Ирана Масудом Пезеш­кианом.

Главы государств обменялись поздравлениями со священным Курбан байрамы.

Отметив, что в Иране придаётся большое значение укреплению многостороннего сотрудничества с Туркменистаном, Пезешкиан выразил тёплые слова приветствия и наилучшие пожелания Национальному Лидеру туркменского народа Аркадагу Бердымухамедову.

Президент Ирана также, отметив важность объявления Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 2025 года «Международным годом мира и доверия», высоко оценил миротворческую внешнюю политику Туркменистана.

Президент Сердар Бердымухамедов передал иранскому коллеге слова приветствия и поздравления по случаю Курбан байрамы от Национального Лидера туркменского народа.

Глава Туркменистана отметил, что отношения между двумя народами, объединёнными общностью истории и культуры, насчитывают несколько тысячелетий.

Собеседники подчеркнули, что торгово-экономические и культурные связи между Туркменистаном и Ираном последовательно развиваются.

В продолжение темы главы двух государств подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнёрства между Туркменистаном и Ираном.

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. ///nCa, 6 июня 2025 г.