TESC 2025: Глобальная Платформа для Энергетических Инноваций и Устойчивого Развития

Мировое энергетическое сообщество с нетерпением ожидает одно из ключевых событий года – Международную научно-практическую конференцию «Экологические аспекты внедрения инновационных технологий при освоении углеводородных месторождений», известную как TESC 2025, которая будет проходить 4 – 5 июня 2025 года в Ашхабаде. Мероприятие обещает стать мощной платформой для обмена передовым опытом и выработки стратегий, направленных на гармоничное сочетание устойчивого развития и эффективного использования богатейших природных ресурсов.

Организаторами TESC 2025 выступают Государственные концерны «Туркменгаз», «Туркменнебит», Государственная Корпорация «Туркменгеология» совместно с Туркмен Энергия Форум (ТЭФ), чья деятельность направлена на укрепление международного сотрудничества, привлечение инвестиций и дальнейшее развитие энергетического сектора страны. Признавая важность сбалансированного подхода к удовлетворению внутренних и региональных энергетических потребностей и бережного отношения к окружающей среде, TESC 2025 станет ключевой площадкой для обмена знаниями, демонстрации технологических инноваций и разработки эффективных политических решений. Ежегодное научная конференция проводимая в международный день защиты окружающей среды, подчеркивает приверженность Туркменистана принципам экологической устойчивости и его активным участием в глобальных климатических инициативах и объединяет широкий круг заинтересованных сторон для конструктивного диалога и поиска решений, направленных на устойчивое развитие нефтегазовой отрасли.

Особый интерес у специалистов вызывают круглые столы, которые будут проходить в преддверии конференции. Первый круглый стол будет организован при поддержке ООН на тему «Поддержка разработки политики и национального потенциала для перехода к зеленой энергетики в Туркменистане и объединит ведущих специалистов в сфере охраны окружающей среды, экспертов ООН, ЮНИСЕФ, ПРООН, а также послов ЦУР. Второй круглый стол организованный совместно с Обществом инженеров нефтяников (SPE) на тему «Увеличение добычи углеводородов на зрелых месторождениях с помощью искусственного интеллекта » объединит технических экспертов глобальных энергетических компаний, таких как Petronas, Dragon Oil, ENI, TEGRE, Boundary Electric, Gulf Perlite, Gaffney, Cline, SPE, Государственных концернов «Туркменгаз» и «Туркменнебит».

Местом проведения TESC 2025 выбран авторитетный Научно-исследовательский институт природного газа Государственного Концерна «Туркменгаз», являющейся центром передовой мысли и научных разработок в газовой отрасли Туркменистана, и предоставит идеальную среду для продуктивных дискуссий, презентаций новейших исследований и формирования партнерств, которые будут определять вектор развития отрасли на годы вперед.

Тематика TESC 2025, сфокусированная на экологических аспектах инновационных технологий в разработке углеводородных месторождений, приобретает особую актуальность в свете глобальных вызовов изменения климата и стремления к снижению воздействия на окружающую среду. Участникам предстоит обсудить широкий круг вопросов: от внедрения низкоуглеродных технологий и методов минимизации выбросов метана до применения цифровых решений для повышения экологической безопасности и эффективности производства.

На фоне стремительных изменений в мировой энергетике, TESC 2025 призван послужить важной площадкой для формирования общего видения и определения лучших практик, способствующих устойчивому развитию. Эксперты из различных стран мира соберутся, чтобы совместно искать ответы на самые острые вопросы, формировать ключевые решения для будущего нефтегазовой отрасли и делиться прорывными идеями и укреплять диалог, необходимый для достижения баланса между экономическим ростом и бережным отношением к окружающей среде.

Для участия в конференции зарегистрировались более 400 делегатов из 26 стран. Организаторы уверены, что обмен знаниями и опытом на конференции TESC 2025, внесет неоценимый вклад в развитие экологически ответственных подходов к освоению углеводородных ресурсов, подчеркивая приверженность Туркменистана принципам устойчивого развития и инновационного прогресса. ///nCa, 3 июня 2025 г. (материал предоставлен организаторами TESC 2025)