Изменения в Национальном календаре профилактических прививок Туркменистана: новые шаги в укреплении здоровья населения

Вакцинация является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с инфекционными заболеваниями, особенно среди детей. Благодаря систематической работе по поддержанию высокого уровня охвата иммунизацией (95% и выше) в Туркменистане удалось значительно снизить заболеваемость такими вакциноуправляемыми инфекциями, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, корь, краснуха и другими.

Регулярный мониторинг и проведение профилактических мероприятий способствуют сохранению этих достижений и дальнейшему укреплению здоровья населения.

В рамках реализации «Национальной программы Туркменистана по иммунопрофилактике на 2024–2028 годы» при поддержке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была проведена работа по изучению и внедрению новых вакцин.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», по итогам этой работы в марте этого года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана утвердило изменения в Национальном календаре профилактических прививок.

В новый календарь включены четыре дозы инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ). Пятивалентная вакцина (АКДС-ГепБ-Хиб), защищающая от пяти заболеваний (дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит B и гемофильная инфекция), заменена на шестивалентную (АКДС-ГепБ-Хиб-ИПВ), которая дополнительно защищает от полиомиелита. Это изменение повышает эффективность иммунизации, охватывая шесть инфекций одной вакциной. Изменена схема вакцинации против полиомиелита: Моноформа ИПВ перенесена с возраста 3 месяцев на 16 месяцев. Кроме того, использование оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) полностью прекращается, что соответствует рекомендациям ВОЗ и направлено на дальнейшее укрепление статуса Туркменистана как территории, свободной от диких полиовирусов. Обновлена схема вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ): Вакцинация против ВПЧ переходит с двукратной на однократную схему, что упрощает процесс иммунизации, сохраняя её эффективность. Расширение спектра защиты: С июня 2025 года в Туркменистане дети будут бесплатно вакцинироваться 12 видами вакцин против 14 инфекционных заболеваний. Это значительный шаг в обеспечении комплексной защиты подрастающего поколения.

Помимо обновления календаря прививок, в Туркменистане продолжается активная работа по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями. Особое внимание уделяется поддержанию статуса элиминации кори и краснухи, а также сохранению территории, свободной от диких полиовирусов. Все показатели соответствуют строгим требованиям ВОЗ, что подтверждает высокий уровень контроля за инфекционными заболеваниями в стране. ///nCa, 30 мая 2025 г.