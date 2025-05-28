Новые Контракты и Сотрудничество: Итоги Бизнес-Миссии Беларуси в Ашхабаде

Недавно Ашхабад посетила бизнес-миссия предприятий Республики Беларусь. Визит, приуроченный к участию в XXIV Международной многопрофильной выставки «Белый город Ашхабад», состоялся с 23 по 27 мая 2025 года и был организован благодаря совместным усилиям Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты и Посольства Республики Беларусь в Туркменистане при поддержке партнеров.

В состав делегации вошли руководители 5 белорусских предприятий, готовых к диалогу и сотрудничеству.

Деловая программа миссии отличалась насыщенностью и практической направленностью. Помимо активной работы на выставке, ключевыми событиями стали:

Двусторонние переговоры: в стенах Торгово-промышленной палаты Туркменистана, Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. Особое значение имела встреча с активистками Союза «Женщины Туркменистана в бизнесе», подчеркнувшая важность развития деловых контактов на всех уровнях.

Погружение в реальный сектор: делегация получила уникальную возможность посетить современные туркменские предприятия. Белорусские предприниматели своими глазами увидели передовые технологии выращивания клубники, инновационные линии по производству полипропиленовых мешков и динамично развивающиеся производства строительных материалов. Эти визиты стали основой для взаимопонимания и поиска точек соприкосновения.

Белорусские компании представили туркменским партнерам конкурентоспособную продукцию, вызвавшую значительный интерес. В фокусе переговоров были поставки высокотехнологичных медицинских изделий и оборудования, а также надежных устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

По итогам переговоров стороны пришли к согласию о заключении контрактов на поставку из Туркменистана в Беларусь полипропиленового рукава, а также свежих овощей и фруктов высочайшего качества.

Также обсуждается размещение в Туркменистане заказа на производство специфических пластиковых изделий с использованием пресс-форм, предоставленных белорусской стороной. Этот проект открывает путь к технологическому сотрудничеству.

Личные контакты, установленные в ходе переговоров и посещений, стали важнейшим капиталом для будущих совместных проектов. Стороны выразили обоюдное стремление к развитию и углублению экономических связей. ///nCa, 28 мая 2025 г. (по материалам Минского отделения Белорусской Торгово-промышленной Палаты)