ЮНИСЕФ и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана укрепляют безопасность в школах и готовность общества к чрезвычайным ситуациям

С 5 по 22 мая ЮНИСЕФ и Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана совместно провели мероприятия по укреплению безопасности в школах и готовности к чрезвычайным ситуациям на уровне общества в регионах, подверженных стихийным бедствиям. Совместные усилия были направлены на укрепление местного потенциала, улучшение координации и обеспечение того, чтобы дети, учителя и семьи были лучше подготовлены к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

В ходе практических занятий в Лебапском и Дашогузском велаятах директора школ, учителя, представители местных администраций, волонтеры Национального общества Красного Полумесяца и сотрудники служб экстренного реагирования собрались вместе, чтобы усовершенствовать свои навыки и принять участие в симуляциях и практических упражнениях, направленных на управление рисками и защиту детей. Участники обновили школьные планы реагирования на чрезвычайные ситуации, провели тренировки по эвакуации и изучили инклюзивные подходы к обеспечению безопасности детей с инвалидностью. На занятиях также рассматривались гендерные аспекты в чрезвычайных ситуациях и предлагались инструменты для оценки рисков неструктурной безопасности в школах.

Наряду с работой на уровне школ, инициатива была направлена на укрепление потенциала сообществ. Представители местных администраций, учителя и волонтеры Национального общества Красного Полумесяца приняли участие в практических симуляциях, которые укрепили их способность координировать оказание первой помощи, процедуры эвакуации и меры раннего оповещения. Эти мероприятия помогли укрепить понимание того, что готовность – это общая ответственность, которая начинается задолго до наступления кризиса.

Тренинги проводились специалистами ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям в тесном сотрудничестве с Министерством образования, Департаментом по чрезвычайным ситуациям и спасательным работам Министерства обороны и Национальным обществом Красного Полумесяца Туркменистана. ЮНИСЕФ продолжит сотрудничество с национальными партнерами в целях создания более устойчивых сообществ, где каждый ребенок сможет учиться и развиваться в безопасной среде. ///nCa, 23 мая 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)