Визит министра культуры Кыргызстана в Туркменистан: укрепление культурных связей и этнокультурный обмен

Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики Мирбек Мамбеталиев совершил рабочую поездку в Туркменистан, в рамках которой провёл ряд значимых встреч и принял участие в этнокультурном мероприятии. Визит стал важным шагом в укреплении кыргызско-туркменского сотрудничества в сфере культуры, гуманитарного обмена и этноспорта.

Встреча с министром культуры Туркменистана

20 мая Мирбек Мамбеталиев встретился с министром культуры Туркменистана Атагельды Шамурадовым и руководителем государственного объединения “Туркменатлары” Ахметом Бердыевым.

Основной темой переговоров стало текущее состояние и перспективы развития культурных связей между Кыргызстаном и Туркменистаном. Стороны отметили важность сложившихся дружеских отношений и активного взаимодействия в рамках международных платформ, таких как ТЮРКСОЙ и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ (МФГС).

Мамбеталиев подчеркнул значимость культурных обменов, включая гастроли творческих коллективов.

В ходе обсуждений были намечены конкретные шаги по расширению сотрудничества, включая реализацию совместных проектов. В этой связи кыргызская делегация пригласила представителей Туркменистана принять участие в международной выставке «ART EXPO» государств — участников СНГ, которая пройдёт в городе Ош с 15 по 18 июня 2025 года.



Цель выставки — демонстрация достижений в области культуры и искусства, а также укрепление гуманитарного партнёрства между странами.

Этнокультурное мероприятие: яркое представление кыргызских традиций

По поручению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и по приглашению Национального Лидера Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг прошло масштабное этнокультурное мероприятие.

Кыргызскую делегацию, возглавляемую Мирбеком Мамбеталиевым, представляли члены Федерации этноспорта Кыргызстана, охотники с ловчими птицами и тайганами, а также профессиональные каскадеры.

Кыргызские участники продемонстрировали богатство национальных традиций. Охотники показали мастерство традиционной охоты с кыргызскими тайганами, беркутами и соколами, а также искусство стрельбы из лука. Каскадерская группа представила зрелищные трюки на лошадях, включая элементы джигитовки и традиционные игры “Кыз куумай” и “Тыйын эңмей”.

Выступления вызвали восторг и бурные аплодисменты туркменских зрителей.

На мероприятии также выступила всемирно известная группа национальных конных игр Туркменистана «Галкыныш».

В рамках визита кыргызская делегация посетила Международную академию конного спорта имени Аба Аннаева. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в развитии конного спорта, обмен опытом по сохранению национальных традиций, а также организация совместных мероприятий и участие в международных этнофестивалях. Этот диалог стал важным шагом в продвижении этнокультурных традиций обеих стран на международной арене. ///nCa, 23 мая 2025 г. (по материалам Министерства культуры Кыргызстана)