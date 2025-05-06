ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СКРЫТЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ АНТАЛЬИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОБЕРЕЖЬЯ

Живописный город Турецкой Ривьеры – Анталья – благодаря своему мягкому климату, изумительному побережью, древним городам и курортам мирового класса является одним из лучших направлений для круглогодичного отдыха. Однако помимо этих популярных мест, Анталья скрывает настоящие райские уголки, о которых многие не знают, но которые не перестают удивлять.

Эти потаенные сокровища позволяют взглянуть на природу, культуру и историю под совершенно иным углом. Ниже вы познакомитесь с самыми замечательными, но еще малоизведанными местами Антальи.

Деревня Ормана: образец традиционной архитектуры

Расположенная у подножия Таврских гор старинная кочевая юрюкская деревня Ормана – настоящая скрытая жемчужина Антальи. Включенная в список «Лучших туристических деревень мира 2024 года» Всемирной туристской организации ООН, эта деревня – райский уголок, утопающий в сине-зеленых красках и обладающий ностальгической атмосферой.

В Ормане можно прочувствовать подлинную турецкую сельскую жизнь. Деревня известна своими уникальными «пуговичными домами», построенными из камня и сосны без использования раствора. Эти дома османской эпохи демонстрируют многовековое мастерство региона и пример гармоничной жизни с природой. Кроме того, деревня славится своими виноградниками. Здесь свыше 60 лет в конце июля или сентябре проводится традиционный фестиваль винограда «чавуш».

Пещера Алтынбешик: необыкновенное геологическое чудо

Расположенная в деревне Урюнлю близ Антальи пещера Алтынбешик – один из уникальных природных объектов Турции, но все еще недостаточно известный. Эта пещера находится на территории национального парка Алтынбешик в горах Тавр и обладает самым большим подземным озером в Турции.

Внутри пещеры поражают воображение сталактиты, сталагмиты и травертины, напоминающие белый мрамор. Посетители могут прокатиться на лодке по пещере, любуясь чистейшей водой и минеральными стенами. Также можно прогуляться вокруг пещеры и увидеть 605 видов растений, произрастающих в национальном парке, включая редкие виды, и богатый животный мир.

Химера: огненное явление природы

Одно из самых завораживающих явлений природы – Химера с ее пылающими камнями – находится в 30 минутах ходьбы от поселка Чиралы. Выходящий из-под земли метан взаимодействует с атмосферой, образуя пламя, которое никогда не гаснет. Этот район является частью национального парка Олимпос-Бейдаглары.

Согласно легенде, герой Беллерофонт с помощью крылатого коня Пегаса победил трехглавое огнедышащее чудовище Химеру и превратил его в камень. Поэтому это неугасимое пламя считается следом огня того самого создания. Химера особенно впечатляет ночью, а расположенный рядом древний город Олимпос также заслуживает внимания. Этот город, датируемый III веком до нашей эры, полон исторических памятников, повествующих о древней цивилизации Ликии.

Водопад Учансу: скрытый рай на тропе Святого Павла

Расположенный в 60 километрах от популярного курорта Белек водопад Учансу – еще один живописный уголок природы Антальи. Вода, стекающая с Таврских гор, падает с высоты 25-30 метров, образуя два отдельных каскада. Чтобы добраться сюда, потребуется около часа подъема, но открывающиеся виды того стоят. Здесь также находится небольшой природный бассейн, известный как «Королевское озеро». Водопад Учансу расположен на маршруте Святого Павла, одном из самых длинных пешеходных маршрутов Турции. Этот путь, повторяющий следы миссионера раннехристианской эпохи Святого Павла, проходит через древние города и деревни, а также нетронутую природу. ///nCa, 06 мая 2025г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)