Инициативы стран Центральной Азии в управлении водными ресурсами могут стать важным уроком для всего мира – ЕАБР

Евгений Винокуров, заместитель председателя Правления и главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), представил исследовательскую программу ЕАБР по водно-энергетическому комплексу Центральной Азии на ежегодной встрече Ассоциации финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) в Маскате. На пленарном заседании освещались актуальные вопросы и практические стратегии устойчивого управления водными ресурсами в регионе.

Главные выводы аналитиков ЕАБР в отношении проблем, с которыми сталкивается водно-энергетический комплекс Центральной Азии:

За последние 50 лет ледники региона потеряли 30% своей площади. Отмечается снижение речного стока при постоянном увеличении спроса.

10 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде, причем устаревшие системы приводят к потерям от 40 до 55% общего объема воды.

Если не предпринять решительных шагов, к 2028 г. дефицит воды в регионе может составить от 5 до 12 км 3 ежегодно.

ежегодно. В условиях ограниченного предложения крайне важно повысить качество спроса: водосбережение является ключевым решением для управления водными ресурсами.

Евгений Винокуров также представил конкретные предложения ЕАБР:

Модернизация ирригационных систем: Переход на цифровые системы учета и точное орошение может обеспечить экономию до 20–30% используемой воды.

Стимулирование местного производства: Центральная Азия импортирует ирригационное оборудование на сумму 200 млн долл. ежегодно. В перспективе этот рынок удвоится до 400 млн долл. Внутреннее производство способно удовлетворить растущий спрос и регион может создать новую отрасль промышленности с высокой конкурентоспособностью на мировом рынке.

Мобилизация инвестиций: дефицит финансирования в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения в 12 млрд долл. может быть устранен с помощью механизма государственно-частного партнерства и привлечения ресурсов банков развития.

Главный экономист ЕАБР особенно приветствовал масштабные национальные инициативы отдельных стран региона, включая намерение Казахстана по расширению площадей с применением водосберегающих технологий орошения до 150 тыс. гектаров в год к 2030 г., планы Узбекистана по экономии воды в объеме 15 млрд м3 и строительство Кыргызстаном 106 новых водохранилищ для гарантированного обеспечения водными ресурсами.

Как подчеркнул Евгений Винокуров: «Мы в ЕАБР не устаем повторять, что водные проблемы Центральной Азии требуют незамедлительного решения, основанного на тесном региональном взаимодействии. Наши исследования формируют четкую дорожную карту, направленную на повышение эффективности, привлечение инвестиций и развитие региональной координации с целью предотвращения тяжелых экономических и экологических последствий. Вот почему нексус воды и энергии в регионе постоянно в фокусе внимания нашего Банка: мы рассматриваем его в качестве одного из приоритетных направлений нашей работы, как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения научных исследований. Мы продолжаем выпуск уникальных работ, по этому направлению, например, вышедшие недавно доклады «Производство ирригационного оборудования в Центральной Азии: Индустриализация водного сектора» и «Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения».

С публикациями по вопросам водных ресурсов, энергетики и сельского хозяйства можно ознакомиться на веб-сайте ЕАБР.

Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP) выступает координатором работы всех банков развития и других финансовых институтов, занимающихся финансированием развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Миссия организации заключается в продвижении устойчивого развития через ее участников. Основанная в 1976 году, ADFIAP в настоящее время насчитывает 90 организаций-участниц в 40 странах мира. Также ADFIAP — один из учредителей и участников Всемирной федерации финансовых институтов развития, в состав которой входят региональные ассоциации Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Ближнего Востока. ///ЕАБР, 23 апреля 2025 г.