TEIF 2025: Процветающий морской энергетический сектор Туркменистана – Прогноз от GaffneyCline

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) Стивен Трэверс, региональный директор GaffneyCline TM Energy Advisory, выступил с презентацией, в которой рассказал об устойчивом росте и инвестиционном потенциале морского энергетического сектора Туркменистана. На слайдах презентации были обозначены факты, свидетельствующие о процветании нефтегазовой отрасли страны, движимой значительными иностранными инвестициями и амбициозными планами на будущее.

Текущие производственные операции

Petronas (блок I)

С июля 1996 года Petronas инвестировала 11 миллиардов долларов в туркменский сектор Каспийского моря. Недавно соглашение о разделе продукции (СРП) было продлено до 2028 года. Petronas управляет газоконденсатными месторождениями Махтумкули, Диярбекир и Гарагол Дениз при поддержке газоперерабатывающего завода и терминала в Киянлы, которые перерабатывают 5 миллиардов кубометров газа в год. Эта инфраструктура играет важнейшую роль в удовлетворении растущего регионального спроса.

Dragon Oil (блок Челекен)

С 2000 года Dragon Oil добыла более 400 миллионов баррелей сырой нефти, объем инвестиций превысил 8 миллиардов долларов. Компания управляет нефтегазовыми месторождениями Джейтун (Лам) и Джигалыбег (Жданов). Заглядывая в будущее, Dragon Oil планирует начать реализацию инициатив по монетизации газа в 2027 году.

Перспективы развития нефтегазовой отрасли Туркменистана

Нефтегазовый сектор Туркменистана пребывает в состоянии стабильности и роста. Ожидается, что ежегодные инвестиции до конца десятилетия останутся на прежнем уровне примерно в 700 миллионов долларов, а затем ожидается значительное увеличение в связи с планируемыми инвестициями в газ. К ключевым событиям относятся:

• Вторая фаза проекта “Галкыныш” увеличит возможности экспорта газа на 30 млрд кубометров. Более 90% экспорта газа приходится на Китай.

• Будет достигнут прогресс в диверсификации экспорта: 33 млрд кубометров в год по ТАПИ (Туркменистан – Афганистан-Пакистан-Индия)

• Ожидается, что третья очередь месторождения “Галкыныш” будет введена в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Растущие возможности

Когда в 1992 году GaffneyCline впервые начала свою деятельность в Туркменистане, зарубежные предприятия были ограничены компанией Larmag (ныне Dragon Oil), добыча которой составляла менее 10 000 баррелей нефти в сутки. Сегодня этот сектор претерпел значительные изменения:

• Dragon Oil: Добывает около 80 000 баррелей нефти в сутки.

• Petronas: Имеет потенциал для добычи 30-40 000 баррелей нефти и конденсата в сутки.

• Eni: около 10 000 баррелей нефти в сутки.

Этот значительный рост отражает превращение Туркменистана в ключевого игрока на мировом энергетическом рынке, чему способствуют значительные иностранные инвестиции и стратегическое развитие инфраструктуры. ///nCa, 24 апреля 2025 г.