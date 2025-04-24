TEIF 2025: Мы должны прекратить делить мир на возобновляемые источники энергии, ископаемое топливо и ядерную энергию – НАМ НУЖНО ВСЕ, говорит Валери Дюкро

На Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана (TEIF 2025) в Куала-Лумпуре Валери Дюкро, исполнительный директор Глобального газового центра, приняла участие в панельной дискуссии (сессия 5) на тему “Роль чистой энергии в создании устойчивого будущего: сокращение выбросов метана, CO2 и Монетизация.”

Валери Дюкро является исполнительным директором Глобального газового центра (GGC), некоммерческой организации, основанной в 2014 году и базирующейся в Женеве, основной целью которой является обмен передовыми практиками и опытом среди представителей газовой промышленности. Ранее, с 2009 по 2014 год, Валери была менеджером Газового центра ЕЭК ООН и занимала несколько должностей во французской энергетической компании ENGIE. За время своей карьеры она приобрела большой опыт работы в газовом секторе на мировом уровне.

Ее мнение, основанное на опыте работы в частном секторе и ООН, предложило прагматичный взгляд на меняющийся энергетический ландшафт, подчеркивая важнейшую роль природного газа и необходимость сбалансированного подхода к энергетическому переходу.

Дюкро обратила внимание на изменение отношения к источникам энергии, отметив, что в прошлом акцент на возобновляемые источники энергии часто приводил к тому, что ископаемые виды топлива становились главными виновниками ухудшения состояния окружающей среды. Однако недавние геополитические и политические вызовы привели к наступлению более прагматичной эры. “Мы должны прекратить делить мир на возобновляемые источники энергии, ископаемое топливо и ядерную энергию”, – заявила она. “Нам нужно все”.

В условиях растущего мирового спроса на энергоносители, особенно в регионах, не имеющих доступа к электричеству или использующих такие виды топлива с высоким уровнем загрязнения, как уголь, как Дюкро утверждает, что “нам нужно все [источники энергии], а также в условиях растущего спроса на энергию для тех, у кого нет доступа к электричеству”.

Разнообразный энергетический баланс, включая ядерную энергетику, ископаемые виды топлива, возобновляемые источники энергии и новые виды топлива, — от обеспечения энергией морского транспорта до удовлетворения потребностей промышленности — необходим для решения глобальных энергетических проблем.

Природный газ: краеугольный камень перехода к энергетике

Дюкро подчеркнула ключевую роль природного газа и сжиженного природного газа (СПГ) в энергетическом балансе на десятилетия вперед. Природный газ, как ископаемое топливо с низким содержанием углерода, служит мостом к более экологичному будущему, предлагая жизнеспособную альтернативу углю и нефти.

Она подчеркнула, что основное внимание следует уделять не исключению конкретных сырьевых материалов, а сокращению выбросов из всех источников энергии. “Все, что нам нужно, – это сократить выбросы, и это политическое обязательство что-то предпринять, но мы не обязаны исключать тот или иной вид топлива, нам нужно инвестировать в правильные технологии”, – подчеркнула она.

“ Всемирный банк признал роль природного газа в будущем, и нам необходимо продолжать инвестировать в инфраструктуру этих сырьевых товаров”, – отметила Дюкро, выступая за продолжение инвестиций в инфраструктуру.

Для многих стран проблема заключается в монетизации своих ресурсов природного газа, поиске новых рынков и инвестиций в экологически чистые технологии. Экологизируя всю цепочку создания стоимости газа — от добычи до распределения — страны могут достичь глобальных целей в области устойчивого развития, одновременно удовлетворяя потребности в энергии.

Ключевой темой выступления Дюкро стала важность инвестиций в правильные технологии для сокращения выбросов. Вместо того, чтобы предписывать конкретные источники энергии, она призвала к политической приверженности инновациям и сокращению выбросов.

Идея Дюкро была ясна: переход к энергетике требует совместного и инклюзивного подхода. Отказавшись от риторики, вызывающей разногласия, и используя все доступные источники энергии, мировое сообщество сможет удовлетворить растущий спрос на энергию, одновременно продвигая экологические цели. Ее призыв выйти за рамки споров об использовании ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии подчеркивает важность единства и инноваций в построении устойчивого будущего.

Ее выступление на TEIF 2025 перекликается с более широкими целями форума, который направлен на укрепление международного партнерства и привлечение инвестиций для поддержки устойчивого развития. ///nCa, 24 апреля 2025 г