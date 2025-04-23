Президент Сердар Бердымухамедов поздравил участников Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана

Уважаемые участники Международного форума! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с началом работы выездного Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана, который проходит в Малайзии, городе Куала-Лумпур, в прекрасные дни весны 2025 года, объявленного по инициативе нашей страны Международным годом мира и доверия!

Благодарю Правительство Малайзии за предоставленные возможности для организации выездного Международного форума на высоком уровне, который, уверен, расширит взаимовыгодное партнёрство и нарастит деловые контакты в привлечении инвестиций.

Сегодня нами реализуются масштабные государственные программы, крупные проекты в интересах страны и региона, всецело направленные на поддержание высоких темпов роста экономики, осуществление активной инвестиционной политики, а также на значительное улучшение социально-бытовых условий народа независимой нейтральной Отчизны. Расширение масштабов привлечения иностранных инвестиций определено одним из приоритетов Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах».

В этих целях правовая база в нашей стране совершенствуется согласно международным нормам, предусматриваются льготы и гарантии для иностранных инвесторов, а также налаживается тесное сотрудничество с авторитетными международными финансовыми структурами и банками.

Уважаемые участники Международного форума! Дамы и господа!

В настоящее время Туркменистан воплощает в жизнь проекты развития ведущих сегментов экономики – топливно-энергетического, строительного и промышленного, химического и транспортно-коммуникационного комплексов, а также частного сектора. Все они ориентированы на долгосрочную перспективу, и их совместной с международными инвесторами и партнёрами реализации придаётся большое значение.

Будучи энергетической державой, Туркменистан последовательно наращивает потенциал топливно-энергетической отрасли: направляемые в неё колоссальные инвестиции, согласно проводимой в стране энергетической стратегии, позволяют повысить эффективность геологоразведочных и буровых работ, увеличить добычу нефти и газа, что в целом обеспечивает стабильное развитие перерабатывающей индустрии. Взаимовыгодное сотрудничество с иностранными компаниями на туркменском участке Каспийского моря и на суше посредством соглашений о разделе продукции нацелено на увеличение объёма нефте- и газодобычи. Усиление принимаемых в этой области мер остаётся одним из приоритетов.

В числе актуальных задач также освоение месторождения «голубого топлива» «Galkynyş», последовательная эффективная прокладка газовой магистрали Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, транспортных коридоров и линий электропередачи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан. Успешная реализация данных проектов внесёт весомый вклад в наращивание диверсификации топливно-энергетического сектора и в поддержание энергетической безопасности на пространстве региона.

В последние годы в нашей стране формируется развитая индустриальная отрасль. В этом плане в числе основных факторов выступают повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счёт улучшения качества, внедрение в производство современных технологий, а также соблюдение требований экологической безопасности.

Вместе с тем полагаю, что в продолжение Международного форума по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана его участники смогут обсудить вопросы освоения углеводородных ресурсов, экспортного потенциала газопроводов, переработки природного газа, а также приоритетные направления привлечения инвестиций в газохимическую отрасль с целью обмена опытом. Убеждён, что будут предложены соответствующие предложения по таким актуальным направлениям, как строительство, транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленное производство, сельское хозяйство, экспорт текстильной и продовольственной продукции, снижение выбросов метана и углекислого газа, «зелёная» энергетика.

Уважаемые участники Международного форума! Дамы и господа!

Ещё раз искренне поздравляю с началом Международного форума в Малайзии, городе Куала-Лумпур!

Желаю вам больших успехов в работе! ///TDH, 23 апреля 2025 г.