ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения Туркменистана укрепляют управление детскими болезнями на уровне первичной медико-санитарной помощи и на уровне сообществ

Ашхабад, 21 апреля 2025 г. – Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана в партнерстве с ЮНИСЕФ продолжают совершенствовать подходы к управлению детскими болезнями. С 14 по 19 апреля 2025 г. профессор Олена Старетц, международный эксперт ЮНИСЕФ, посетила Туркменистан с целью укрепления потенциала служб здравоохранения и внедрения международных протоколов и стандартов в области охраны здоровья детей, а также расширения вовлечения сообщества.

Программа включала обучение тренеров для создания сети квалифицированных национальных специалистов. Она повысила знания медицинских работников в области предоставления поддерживающего кураторства и обратной связи медицинскому персоналу, уделяя особое внимание клиническим рекомендациям по оценке, классификации и лечению детских болезней, а также уходу за младенцами, питанию, иммунизации и поддержке развития.



Кроме того, профессор Старетц провела три мероприятия по информированию общественности для инфлюенсеров и семей в Здании ООН, коворкинг-центре Telwas и Lavka-Readit под названием «Здоровье наших детей». Сессии собрали около 100 участников и затем охватили сотни людей через платформы социальных сетей, обсуждая такие темы, как распознавание признаков опасности, своевременное обращение за помощью и эффективный уход за детьми на дому.

«Мне очень понравилась сессия, и я узнала, как лучше ухаживать за своим ребенком, когда у него температура или кашель. Это придало мне уверенности, что я знаю, что делать дома и когда обращаться к врачу», — сказала Мерджен, мать двоих детей, которая участвовала в сессии.



«Эффективные системы здравоохранения начинаются с сильного потенциала первичной медико-санитарной помощи. Интегрируя рекомендуемые протоколы и стандарты охраны здоровья детей в повседневную медицинскую и родительскую практику, мы помогаем снабдить медицинских работников и семьи передовой линии знаниями и инструментами, чтобы гарантировать, что каждый ребенок защищен от болезней и процветает», — сказал Александру Нартеа, заместитель представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане.

Основываясь на успехе проведенных сессий, ЮНИСЕФ с радостью объявляет о двух предстоящих мероприятиях 30 апреля в коворкинг центре Telwas и 1 мая в Readit-Lavka, которые проведет тренер ЮНИСЕФ по раннему развитию детей. Эти сессии предоставят участникам возможность задать вопросы о здоровье, питании и развитии детей на туркменском языке. ///nCa, 22 апреля 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)