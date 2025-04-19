Дженнет Юсупова, талантливая художница и мастер народно-прикладного искусства, родилась в 1980 году в Ашхабаде. Ее творческий путь начался с раннего детства, когда многогранные художественные способности стали заметны не только в сложных композиционных произведениях, но и в простых, но выразительных образах национальной жизни и современной реальности.

В 2010 году Юсупова завершила обучение в Государственной Художественной академии Туркменистана, специализируясь на станковой графике. Через три года, в 2013 году, она стала членом Союза Художников Туркменистана — знаковым шагом в ее профессиональной карьере, который открыл новые горизонты для ее творчества.

Одним из главных увлечений Дженнет всегда оставалось народно-прикладное искусство. На сегодняшний день она известна не только как художница, но и как создательница уникальной сувенирной продукции, которая ценится как в Туркменистане, так и за его пределами. Ее оригинальная роспись на керамике, ткани кетени, сюжетные рисунки на спилах деревьев и тыквах поражают воображение своей самобытностью и красотой.

Произведения Дженнет Юсуповой пользуются успехом далеко за границами Туркменистана, украшая частные коллекции в Италии, России, Японии, Китае, Австрии, Германии, США, Австралии и многих других странах мира. Ее искусство стало своего рода мостом между туркменской культурой и международным сообществом, демонстрируя богатство национальных традиций и индивидуальное мастерство художницы.

Творчество Дженнет Юсуповой — это не просто искусство, это яркая история о таланте, упорстве и любви к национальным корням, которая вдохновляет поклонников искусства по всему миру.///nCa, 19 апреля 2025 г.

Вот несколько работ Дженнет Юсуповой: