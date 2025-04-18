Посол Ахмет Демирок провел прием в Ашхабаде в честь Недели туризма Турции

17 апреля в Культурном центре Турции в Ашхабаде состоялся прием, организованный Послом Турции в Туркменистане Ахметом Демироком в честь Недели туризма Турции.

На мероприятии присутствовал заместитель министра культуры Туркменистана Нурсахет Ширимов в качестве гостя от туркменской стороны.

В приветственной речи Посол Ахмет Демирок отметил выдающиеся достижения Турции в области туризма за 2024 год, подчеркнув, что страну посетили 62,3 миллиона человек, а доход от туризма достиг рекордных 61,1 миллиарда долларов. Согласно официальной статистике, в 2024 году 153 688 граждан Туркменистана посетили Турцию, что на 27% больше, чем в предыдущем году.

В ходе приема звучала национальная музыка, гости смогли насладиться блюдами турецкой кухни. Территорию украшали постеры с живописными видами знаменитых курортов Турции, создавая атмосферу красоты и гостеприимства.

Мероприятие стало символом укрепления культурных и туристических связей между Турцией и Туркменистаном, подчеркивая взаимное уважение к наследию друг друга и перспективы дальнейшего сотрудничества в туристическом секторе.

Ниже приводим полный текст выступления Посла Ахмета Демирока:

Уважаемые коллеги, сотрудники Посольства, дорогие гости,

Добро пожаловать на мероприятие, организованное по случаю Недели туризма Турции, которая отмечается с 15 по 22 апреля.

Начиная с середины апреля, с открытием летнего туристического сезона, в Турции как отдыхающие, так и туристические объекты начинают активную подготовку.

Думаю, вы тоже уже начали строить планы на летний отпуск со своими близкими.

В этом контексте мы рады приветствовать вас здесь в рамках Недели туризма, чтобы познакомить вас с туристическими регионами и объектами нашей страны — как в Турции, так и за её пределами. Уверены, это будет полезно при планировании вашего будущего отдыха.

Как вам известно, Турция, являясь одной из самых посещаемых стран мира, ежегодно принимает множество туристов благодаря прекрасному климату, природным красотам, историческому богатству и уникальной культуре, объединяющей Восток и Запад.

Сегодня в каждом регионе Турции круглый год можно найти множество туристических активностей.

Уважаемые гости,

Как известно, благодаря развитой туристической инфраструктуре Турция ежегодно принимает большое количество туристов.

Хочу поделиться с вами данными о туристическом секторе Турции:

В 2024 году Турцию посетили 62,3 миллиона человек, а доход от туризма достиг рекордных 61,1 миллиарда долларов.

В 2025 году планируется достичь новых рекордов: 65 миллионов посетителей и доход в размере 64 миллиардов долларов.

Культура и туризм являются важным направлением сотрудничества между Туркменистаном и Турцией.

В последние годы мы наблюдаем рост интереса туркменских друзей к Турции.

Согласно официальной статистике, в 2024 году Турцию посетили 153 688 граждан Туркменистана, что на 27 % больше по сравнению с предыдущим годом.

Авиакомпания «Turkish Airlines», начавшая своё путешествие в небе в 1933 году с флотом всего из пяти самолётов, сегодня остаётся мировым лидером как «авиакомпания, выполняющая рейсы в наибольшее количество стран». В настоящее время её флот состоит из 472 самолётов, выполняющих рейсы в 131 страну и 353 направления, внося значительный вклад в развитие туризма в Турции.

С 1 апреля 2025 года «Turkish Airlines», увеличила количество рейсов по маршруту Стамбул – Ашхабад – Стамбул с 11 до 14 в неделю, а с 10 июня 2025 года планирует увеличить их до 17 в неделю. В настоящее время «Turkmenistan Airlines» выполняет 10 рейсов в неделю между Ашхабадом и Стамбулом.

С целью продвижения Турции, в сотрудничестве Агентства по продвижению и развитию туризма Турции и авиакомпании «Turkish Airlines» ежегодно в стране принимаются представители СМИ, деятели культуры и искусства, а также туристические агентства из многих стран, включая Туркменистан.

В различных мероприятиях, проведённых в 2024 году, приняли участие 16 человек, включая 7 представителей прессы и 9 представителей туристических агентств из Туркменистана.

В рамках познавательных мероприятий в мае 2025 года в Турцию отправятся 22 человека, в том числе 11 представителей агентств и 11 журналистов из Туркменистана. С 12 по 16 мая 2025 года они отправятся в города Трабзон и Ризе, сосредотачивая внимание на природе, истории и культуре; с 26 по 28 мая 2025 года они примут участие в туре, посвященном морю, песку и солнцу в Анталье, туристической столице Турции.

Художники и живописцы из Туркменистана также время от времени приезжают в нашу страну в рамках различных проектов.

Наша страна придаёт большое значение углублению сотрудничества с братским Туркменистаном во всех сферах.Культурное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами также динамично развивается.

Во время официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию 26 октября 2023 года было подписано 13 соглашений, одним из которых стало «Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры». Данное соглашение вступило в силу 22 января 2025 года.

Мы планируем продолжить интенсивную культурную программу в Туркменистане в 2025 году.

В этом контексте в этом году в нашей стране пройдут Дни культуры Туркменистана. Переговоры с туркменской стороной относительно точной даты и городов проведения мероприятия продолжаются.

В течение года мы также планируем принять участие в совместных театральных и танцевальных фестивалях, а также в декабре планируем организовать мероприятия в Туркменистане в память о Мевлане.

2025 год, являющийся 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана, также был объявлен Советом Безопасности ООН по инициативе Туркменистана «Годом международного мира и доверия». В этой связи туркменская сторона планирует проведение различных мероприятий в течение года.

Мы готовы оказать всестороннюю поддержку нашим туркменским братьям в организации мероприятий в Турции в рамках «Года международного мира и доверия».

Нас радует глубокая любовь и интерес к турецкому языку и культуре в Туркменистане.

Турецкая музыка, сериалы и фильмы, а в целом — турецкая культура пользуются большим интересом у туркменских братьев.

В этом контексте мы надеемся, что в будущем Культурный центр Юнуса Эмре, являющийся институтом культуры Турции, сможет открыться и в Ашхабаде, чтобы организовывать ещё больше культурных мероприятий для наших туркменских друзей.

Мы продолжим работу по укреплению сотрудничества с Туркменистаном в области культуры и туризма.

Благодарю вас за участие в нашем мероприятии. ///nCa, 18 апреля 2025 г.

Несколько фото с мероприятия: