Отчет о полимерах – Часть первая

Совместный отчет nCa-ИИ

1. Что такое полимеры в целом?

Полимеры – это макромолекулы, образованные повторяющимися мономерными звеньями, связанными ковалентными связями. Они включают в себя природные полимеры (например, целлюлозу, белки) и синтетические (например, полиэтилен, нейлон), отличающиеся высокой молекулярной массой, которая придает им такие свойства, как гибкость, прочность и долговечность. Синтетические полимеры, часто получаемые из продуктов нефтехимии, доминируют в современном производстве пластмасс, волокон, каучуков и покрытий благодаря своим настраиваемым характеристикам.

Таблица 1 – Типы полимеров Тип Примеры источник Общее применение Натуральные целлюлоза, Хитин растительные и животные Бумага, Текстиль, Синтетические Полиэтилен, Нейлон, Нефтехимия Упаковка, Одежда полусинтетические Вискоза, Ацетат целлюлозы Модифицированный Природный Ткани, Пленки,

Источник: Painter, P. C., & Coleman, M. M. (2008). Основы науки о полимерах: вводный текст.

2. Полимеры, полученные из природного газа

Природный газ, в первую очередь метан, а также сжиженные фракции природного газа, такие как этан и пропан, являются ключевым сырьем для производства полимеров, таких как полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ). Этан расщепляется до этилена, который является строительным материалом для промежуточных продуктов из полиэтилена и ПВХ (например, мономера винилхлорида). Из пропана получают пропилен для полипропилена. На эти полимеры приходится значительная доля мирового производства пластмасс.

Источник: Управление энергетической информации США (EIA). (2024).

3. Каков процесс их производства?

Производство полимеров из природного газа включает в себя несколько этапов:

a. Добыча и переработка:

– Природный газ добывается путем бурения и перерабатывается для выделения сжиженных фракций природного газа (этан, пропан).

– Метан обычно используется для производства энергии или метанола.

б) Крекинг:

– Этан/пропан подвергаются паровому крекингу при температуре 800-900°C с получением этилена/пропилена.

– Реакция: C₂h₆ → C₂h₄₄ (этилен) + H₂

c. Полимеризация:

– Этилен полимеризуют с использованием катализаторов (например, Циглера-Натта) с образованием полиэтилена.

– Пропилен полимеризуется в полипропилен.

– Для ПВХ этилен преобразуется в мономер винилхлорида (VCM) путем хлорирования, а затем полимеризуется.

г. Рецептура и изготовление:

– Полимеры смешивают с добавками (например, стабилизаторами) и формуют в виде гранул, пленок или изделий.

Диаграмма 1: Упрощенный производственный процесс

Источник: Перри, Р. Х. и Грин, Д. У. (2018). Справочник инженера-химика Перри.

4. Для чего используются полимеры, полученные из природного газа?

Полимеры, полученные из природного газа, имеют решающее значение во всех отраслях промышленности:

– Полиэтилен (ПЭ):

– Упаковка (пакеты, пленки, бутылки)

– Строительство (трубы, геомембраны)

– Сельское хозяйство (мульчирующие пленки)

– Полипропилен (PP):

– Автомобильная промышленность (бамперы, интерьеры)

– Текстиль (ковры, нетканые материалы)

– Упаковка (контейнеры)

– Поливинилхлорид (ПВХ):

– Строительство (трубы, оконные рамы)

– Медицинские (трубки, капельницы)

– Электрические (изоляция кабеля)

Таблица 2: Применение полимеров в различных отраслях промышленности Полимерная упаковка строительство автомобильная медицинская текстильная полиэтилен ✓ ✓ ✓ ✓ X ПП ✓ ✓ ✓ ✓ ПВХ ✓ ✓ ✓ X ✓ X

Источник: исследование Grand View. (2023). Отчет о размере, доле и росте рынка полиэтилена на 2030 год.

(https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/polyethylene-pe-market)

5. Кто является основными производителями и потребителями?

Источник: Аналитика химического рынка. (2023). Анализ мирового рынка пластмасс и полимеров. (https://chemicalmarketanalytics.com/value-chain/plastics-polymers/)

6. Сколько природного газа требуется для производства определённого объема полимеров?

Требования к природному газу зависят от полимера:

– Производство этилена:

– для получения 1 тонны этилена требуется ~ 1,2–1,5 тонны этана.

– для получения 1 тонны этана требуется ~ 3000-4000 кубических футов природного газа.

– Выход полимера:

– Из 1 тонны этилена получается ~0,95 тонны полиэтилена.

– Выход пропилена в полипропилен составляет ~0,97 тонны.

– На тонну ПВХ расходуется ~0,6 тонны этилена, что снижает газовую зависимость от хлора.

Пример расчета:

– На 1 млн тонн полиэтилена:

– Этилен: ~1,05 млн. тонн.

– Этан: ~1,26–1,58 млн. тонн.

– Природный газ: ~3,78–6,32 миллиарда кубических футов (bcf).

Таблица 3: Потребности в природном газе (приблизительные) Полимер этилен/пропилен (тонны) Этан (тонны) Природный газ (bcf) 1 млн тонн ПЭ 1,05М 1,26-1,58М 3,78-6,32 1 млн тонн ПП 1,03 М (пропилен) 1,24-1,55М 3,72-6,20 1 млн тонн ПВХ 0,6 М (этилен) 0,72-0,9 М 2,16-3,6

Источник: EIA. (2024).

7. Какова ситуация с мировым спросом и предложением?

Поставка:

– Мировые мощности по производству полиэтилена, PP и ПВХ составляют ~ 310 миллионов тонн (2024 г.), при этом преобладают полимеры, полученные из природного газа.

– Ключевые регионы: Северная Америка (добыча сланцевого газа), Ближний Восток (дешевый этан), Азия (экспансия Китая).

– Новые крекеры в США и Китае увеличивают производительность примерно на 5% ежегодно.

Спрос:

– Спрос составляет ~ 290 млн тонн (2024 г.), прогнозируемый среднегодовой рост на 3,5% к 2030 году.

– Производства-драйверы: Упаковка (45% полиэтилена), строительство (55% ПВХ), автомобилестроение (25% полипропилена).

– Азиатско-Тихоокеанский регион потребляет ~ 50%, Северная Америка ~ 18%, Европа ~ 14%.

Примечание: Переизбыток предложения в Китае и неопределенность тарифов могут снизить рентабельность.

Источник: ICIS. (2023). Цены на полиэтилен, аналитика и прогнозы. (https://www.icis.com/explore/commodities/chemicals/pe/)

8. Каковы текущие цены и вероятные тенденции в будущем?

Текущие цены (2025):

– ПОЛИЭТИЛЕН высокой плотности: 950-1150 долларов за тонну.

– ПП: $ 1,050–$ 1,250 / тонна.

– ПВХ: 850-1050 долларов за тонну.

– Цены ниже в Азии из-за переизбытка предложения, выше в Европе из-за затрат на энергоносители.

Тенденции на будущее:

– 2025-2027: Цены могут снизиться из-за увеличения мощностей в Китае и США.

– 2028-2035: Рост спроса в Индии и Африке может повышать цены на 2-3% ежегодно, хотя переработка отходов и биопластиков может ограничить прибыль.

– Факторы: тарифы, цены на энергоносители и экологическая политика будут определять тенденции.

Источник: Polymerupdate. (2025). Ежедневные цены на полимеры. (https://www.polymerupdate.com /)

9. Выгодно ли использовать природный газ для производства полимеров, а не в качестве топлива?

Анализ:

– Использование топлива: Природный газ по цене 3-4 доллара за миллион БТЕ (США, 2025 г.) обеспечивает низкую рентабельность на энергетических рынках.

– Производство полимеров: от этана (0,15–0,25 доллара за галлон) до полиэтилена (950 долларов за тонну) валовая прибыль составляет ~ 45-55% после учета затрат.

– Региональное преимущество: США и Ближний Восток выигрывают от дешевых сжиженных фракций природного газа, в отличие от Европы или Азии.

– Предостережение: капиталоемкие заводы и риски потенциального переизбытка предложения снижают прибыльность.

Вывод: производство полимеров более прибыльно, чем использование топлива в регионах с низкими затратами, но долгосрочная жизнеспособность зависит от стабильности спроса и экологических норм.

Источник: Федеральная резервная система Далласа. (2024). Энергетические показатели. (https://www.dallasfed.org/research/energy/indicators/2024/en2402)

10. Каковы экологические аспекты производства и потребления?

Последствия:

Производство:

– Выбросы: ~1,8 тонны CO₂/ тонна полимера; утечки метана увеличивают выбросы парниковых газов.

– Энергия: ~12 МВтч/тонна полимера.

– Вода: широко используется для охлаждения.

Потребление/Утилизация:

– Отходы: ~ 10% пластмасс перерабатывается во всем мире; большая часть выбрасывается на свалку или сжигается.

– Микропластики: ПЭ, ПП и ПВХ способствуют повсеместному загрязнению окружающей среды.

Смягчение последствий:

– Улавливание углерода: ограниченное применение из-за стоимости.

– Переработка: Ведутся испытания химической переработки, но масштабы невелики.

– Биосырье: Биоэтилен из сахарного тростника протестирован, однако преобладающим остается ископаемое сырье.

Таблица 4: Экологический след, Аспект Стратегия Стратегия смягчения последствий Выбросы CO2 1,8 тонны/тонна Возобновляемые источники энергии Пластиковые отходы ~90% не перерабатывается Химическая переработка Использование визделиях Высокий Системы переработки Микропластики эффективности Управление отходами.

Примечание: Заявления промышленности об “экологичных пластмассах” часто преувеличивают прогресс.

Источник: ScienceDirect. (2024). Углеродный след трубопроводов из ПВХ, ПЭ и ПП. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484720315985)

Заключение

Рынок полимеров, получаемых из природного газа, составляет около 400 миллиардов долларов США. Для бизнеса разумнее перерабатывать природный газ в полимеры, а не сжигать его в качестве топлива. Однако исследовательской отрасли потребуется ускорить разработку технологий и методов, отвечающих экологическим требованиям. /// nCa, 17 апреля 2025 г. [продолжение следует . . .]

Дополнительные источники:

– Grand View Research. (2023). Polypropylene Market Size, Share & Growth Report, 2030. (https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/polypropylene-market)

– Straits Research. (2025). Global Polyvinyl Chloride Market Overview, 2031. (https://straitsresearch.com/report/polyvinyl-chloride-market)

Chemical Market Analytics. Value-Chain

(https://chemicalmarketanalytics.com/value-chain/plastics-polymers/)

ICIS

(https://www.icis.com/explore/commodities/chemicals/pe/)

Dallasfed

(https://www.dallasfed.org/research/energy/indicators/2024/en2402)