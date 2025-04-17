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Конкурс на лучший проект информационного стенда на тему: «Важность сохранения биоразнообразия на территории особо охраняемых природных территорий Туркменистана»

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Проект Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», осуществляемый совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, объявляет конкурс на разработку визуальных материалов на тему: «Важность сохранения биоразнообразия на территории особо охраняемых природных территорий Туркменистана».

К участию приглашаются работы в виде рисунков, инфографики или цифровых проектов, предназначенные для оформления тематических стендов по восьми категориям. Стенды будут установлены в Амударьинском и Гаплангырском государственных природных заповедниках, а также в их буферных зонах.

Работы должны отражать уникальность флоры и фауны Туркменистана, а также усилия по их охране и сохранению. Мы поощряем творческий подход, который поможет подчеркнуть значимость сохранения биоразнообразия и экосистем в двух велаятах.

Условия конкурса:

  • К участию приглашаются граждане Туркменистана, включая тех, кто временно проживает за рубежом;
  • Работы принимаются в формате PDF на туркменском, русском или английском языках и должны быть подготовлены по нескольким направлениям для Амударьинского и Гаплангырского государственных заповедников:
    – указательные стенды для обозначения территории;
    – стенды с информацией о мерах по охране природы;
    – стенды для визит-центров.
  • Тематика стендов должна быть посвящена особо охраняемым природным территориям Туркменистана;
  • Дизайны должны быть яркими, доступными для восприятия и содержать полезную информацию;
  • Во всех работах необходимо использовать проверенные и достоверные данные с обязательным указанием источников (работы без ссылок на источники рассматриваться не будут);
  • В случае использования авторских иллюстраций или текстов, авторство будет сохранено и отражено при дальнейшем использовании.
    Приём заявок открыт до 20 мая 2025 года.
    Что необходимо указать в заявке:
  • ФИО участника
  • Возраст
  • Наименование организации (если имеется)
  • Контактный телефон
  • Адрес электронной почты
    Оценка работ:
    Работы будут рассмотрены конкурсным жюри, в состав которого войдут представители ПРООН, Министерства Охраны окружающей среды Туркменистана, а также общественных организаций: «Ынанч Вепа», «Яш Тебигатчы», «Тебигы Кувват» и «Эко-Дурмуш».
    Оценка будет производиться на основе следующих критериев:
    ✔️ соответствие условиям конкурса
    ✔️ качество и ясность подачи информации
    ✔️ достоверность данных и указание источников
    ✔️ оригинальность идеи и креативный подход
    Как подать заявку:
    Все конкурсные материалы необходимо отправить:
    по электронной почте: undptm@gmail.com
    или по почте: г. Ашхабад, здание ООН, проспект Арчабиль, 21, 744036
    Крайний срок подачи — 20 мая 2025 года.
    Контактное лицо: Довлет Реджепов, специалист по связям с общественностью
    registry.tm@undp.org | undptm@gmail.com
    Тел.: (99312) 488325
    Факс: (99312) 488311
    Награждение победителей:
    Торжественная церемония вручения призов и дипломов состоится 5 июня 2025 года в здании ООН в Ашхабаде — в честь Всемирного дня окружающей среды.
    Победившие работы будут использованы на территории Амударьинского и Гаплангырского заповедников для повышения осведомлённости населения о важности особо охраняемых природных территорий.
    Основные категории стендов, предусмотренных конкурсом:
    – Указатели
    Ориентируют посетителей с допуском на территории заповедников, указывая направления к визит-центрам, смотровым площадкам, экологическим тропам и другим важным объектам. Также могут содержать расстояния до точек наблюдения за биоразнообразием.
    Карта местности (туристические маршруты)
    Подробные карты с обозначением разрешённых маршрутов, ключевых локаций, мест для наблюдения за природой и уровней сложности маршрутов.
    Меры охраны
    Информируют о правилах поведения на территории заповедника, мерах по защите природы, ограничениях и полезных рекомендациях для посетителей.
    Информация о сайте Министерства охраны окружающей среды Туркменистана
    Щиты с QR-кодами и ссылками для доступа к официальным источникам информации о заповедниках, охранных программах и мероприятиях.
    Инфо-щиты у визит-центров
    Предоставляют базовую информацию о заповедниках, экосистемах, природном и культурном наследии, а также расписание экскурсий и мероприятий.
    Смотровые площадки
    Щиты с описанием панорамных видов, информации о флоре, фауне и экологической значимости наблюдаемых объектов.
    Экологические тропы
    Содержат описания растений и животных, интересные факты об экосистемах, а также правила безопасного поведения на маршруте.
    Экологические коридоры
    Информируют о значении миграционных путей для животных, охране биоразнообразия и конкретных видах, обитающих в этих коридорах.
    ///ПРООН Туркменистан
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