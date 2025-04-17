Конкурс на лучший проект информационного стенда на тему: «Важность сохранения биоразнообразия на территории особо охраняемых природных территорий Туркменистана»

Проект Программы развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ) «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», осуществляемый совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, объявляет конкурс на разработку визуальных материалов на тему: «Важность сохранения биоразнообразия на территории особо охраняемых природных территорий Туркменистана».

К участию приглашаются работы в виде рисунков, инфографики или цифровых проектов, предназначенные для оформления тематических стендов по восьми категориям. Стенды будут установлены в Амударьинском и Гаплангырском государственных природных заповедниках, а также в их буферных зонах.

Работы должны отражать уникальность флоры и фауны Туркменистана, а также усилия по их охране и сохранению. Мы поощряем творческий подход, который поможет подчеркнуть значимость сохранения биоразнообразия и экосистем в двух велаятах.

Условия конкурса: